Aznar i González lamenten la "foguera de disbarats polítics" que s'està vivint a Espanya

Els expresidents del Govern Felipe González i José María Aznar han coincidit aquest dimecres 17 de juliol a alertar de la manca de consens i de centralitat que afecta la política espanyola per abordar les reformes "transversals" que necessita el país.





Dues premisses que, segons han recordat, van marcar els seus governs en els anys 80 i 90. En aquest punt, han advertit que l'actual inestabilitat pot afectar l'economia i han cridat a superar el bloqueig polític per no "espatllar" el que s'ha aconseguit fins ara.



Malgrat les "baralles" i "discussions" parlamentàries que els van enfrontar en el passat com a rivals polítics, Aznar i González han exhibit la seva bona sintonia durant un diàleg sobre el paper de la innovació tecnològica en el nou marc geopolític, dins el Fòrum digitals Summit 2019 en el Complex Duc de Pastrana (Madrid). El debat ha estat moderat per Eduardo Serra, exministre de Defensa amb el PP.





Prem a la imatge per seguir llegint: