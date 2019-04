Aznar carrega contra els "colpistes" en el seu retorn a Catalunya

L'expresident del Govern José María Aznar va participar aquest divendres passat en un acte de campanya a Barcelona, al costat de la candidata a l'alcaldia, Cayetana Álvarez de Toledo, i el líder del PP català, Alejandro Fernández.









Aznar, que tornava a Catalunya després de 16 anys sense fer-ho, va plasmar en el seu discurs l'objectiu de cessar el "secessionisme dels colpistes" i va carregar contra l'esquerra socialista. L'expresident popular ha afirmat que "no es pot permetre que els colpistes d'ahir tornin a ser els colpistes d'avui".





L'ESQUERRA "NO RECONEIX LA NACIÓ"





"L'esquerra té un problema. Tenim un problema. Els socialistes han assimilat tot el programa nacionalista. Tenim una esquerra que no reconeix la nació, sinó suposades nacions. Posen als territoris davant els ciutadans. Fabrica identitats i justifica la discriminació", remarcar.





Per Aznar, aquestes eleccions "marcaran el rumb històric del país per molts anys" i ha afirmat que "els vots no canvien el passat però sí poden marcar una diferència decisiva per al futur de Catalunya".





"He dedicat la meva vida a unir i integrar. Sempre he dit que la política és un exercici de suma. Estic convençut que junts som més forts i no guanyaran els que intenten trencar-lo. La nostra divisió és la seva esperança i la nostra unitat serà el seu fracàs" , va objectar.





L'INDEPENDENTISME "COLPISTA, sectari i supremacista"





Aznar, ha remarcat que els catalans hauran de decidir si el futur passa per la ruptura de la convivència i l'enfrontament o per reconstruir una societat lliure, plural, segura i pròspera. Una cosa que va afirmar ser el contrari al que va succeir dijous passat a la UAB amb Álvarez de Toledo, també participant en l'acte.





L'expresident va acusar l'independentisme de "colpista, sectari i supremacista, així com d'encoratjar la violència al carrer", d'estar per la 'batasunització' de la societat catalana i de vendre fum: "Aspiren a contagiar amb el seu deliri, sembrar odi i ressentiment. Aspiren a trencar perquè només aconseguiran el seu objectius si destrueixen la convivència, saben que per trencar Espanya, han de trencar abans Catalunya ".





Aznar va afirmar que els 'escamots' van inventar el feixisme: "Aquests senyors del Estat Català, de les joventuts d'ERC, aquests senyors van inventar el feixisme a Catalunya. Aquests senyors van donar un cop contra la república el 1934".





Finalment, va assegurar que no van a desistir i que ho han de saber "els del deliri independentista, els que no parlen de Catalunya i els que fan comptes de percentatges per acceptar la independència, així com els que diuen ser constitucionalistes i han posat el compte enrere per a l'autodeterminació ".