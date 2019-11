Alerten que la situació dels infrahabitatges a Badalona "s'agreuja", amb un 19% més de casos

El Centre Sant Jaume, la Fundació Salut Alta, la Fundació Ateneu Sant Roc i Càritas Diocesana han constatat que la situació de les infrahabitatges a Badalona (Barcelona) "s'ha agreujat" respecte a l'any anterior, amb un 19% més de casos.





Durant 2019, Càritas Barcelona ha atès més de 800 famílies de Badalona que no viuen a un habitatge digne, una xifra que ha crescut aquest 19% respecte a l'any anterior i que afecta el 36% de la diòcesi de Barcelona --gairebé un milió de persones--.





Aquestes entitats han destacat que la demolició de l'edifici afectat per aluminosi al barri de La Salut no és un cas aïllat, sinó que "són moltes les famílies de Badalona que no compten amb un habitatge digne".





Més de 800 famílies ateses per Càritas a Badalona viuen en habitatges inadequats o insegures que no reuneixen les mínimes condicions d'habitabilitat, aquest 19% més que l'any anterior.





Les entitats han demanat a les administracions competents que resolguin el més aviat possible la situació d'aquestes famílies afectades i compleixin amb el deure de garantir un habitatge digne i adequat a totes les famílies sense recursos de la ciutat.