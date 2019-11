Els CDR han demanat aquest dilluns publicar ressenyes negatives dels hotels en què s'allotgen agents dels cossos de la Policia i de la Guàrdia Civil enviats a Catalunya.





En un fil de Twitter, els CDR assenyalen una sèrie d'hotels i els seus enllaços per convidar a enviar comentaris negatius: "Portem massa temps ocupats per les forces repressives de l'Estat. Que se'n vagin!".









Hotel de Calella on es van allotjar agents el 2017





"Diguem a tothom que els hotels on s'allotgen NO són bons. Fem ressenyes i puntuem-los negativament per a advertir-ho!", afirmen, i assenyalen els hotels Flora Parc i Playafels de Castelldefels (Barcelona), Hotel Melià i l'Hotel Sunway Arizona de Sitges (Barcelona).





A més, han demanat tallar a les 20 hores l'avinguda Diagonal de Barcelona, a l'altura de Maria Cristina, on la nit d'aquest dilluns tindrà lloc un sopar de Foment del Treball a la qual estan convocats el president de la Generalitat, Quim Torra, i la ministra d'Economia i Empresa, Nadia Calviño.





També està previst que acudeixin el vicepresident, Pere Aragonès, així com la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, i la ministra de Defensa, Margarita Robles.