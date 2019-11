Trump, disposat a testificar en l''impeachment': "Ho estudiaré"

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat que "estudiarà" la possibilitat de comparèixer en el procés del judici polític obert contra ell al Congrés, tot i que considera que és una "caça de bruixes" sense cap tipus de sustentació legal.





Trump ha criticat a Twitter la presidenta de la Cambra de Representants, la demòcrata Nancy Pelosi, i ha afirmat que ha "suggerit" una possible compareixença seva en les investigacions que ja estan obertes al Congrés per a l'obertura formal d'un judici polític. "També va dir que podria fer-ho per escrit", ha afegit.









"Tot i que no he fet res dolent i no m'agrada donar-li credibilitat a aquest frau, m'agrada la idea i l'estudiaré de debò, amb l'objectiu que el Congrés torni a centrar-se", ha afegit el mandatari nord-americà.





El procés va arrencar formalment el 24 de setembre i la setmana passada ja va començar una segona fase de compareixences públiques, en el marc de les quals s'haurà de determinar si hi ha prou indicis per portar el cas al Senat per a una possible destitució del president.





Pelosi va deixar anar la possibilitat de la dimissió en una entrevista difosa diumenge per CBS. "El que el president va fer va ser molt pitjor que el que va fer Richard Nixon, però en un moment Nixon es va preocupar prou pel país per reconèixer que no podia seguir", va assenyalar.