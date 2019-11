ERC endureix les seves condicions per investir Pedro Sánchez

La portaveu i secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, ha afirmat que qui s'ha de moure per ser investit és el president de Govern en funcions, Pedro Sánchez, i no els republicans, i ha demanat que no hi hagi pressions "ni d'una banda ni per un altre ". Així mateix, ha reiterat que votaran no en la seva investidura si no crea una taula de negociació entre iguals, amb garanties per complir els acords i fixar un calendari.





"No cal que facin un 'pressing' ERC", ha afirmat en roda de premsa, en què ha reiterat el seu 'no' a la investidura si els socialistes no es comprometen a obrir una taula de negociació per solucionar el conflicte a Catalunya.

Així mateix, Vilalta ha definit que aquesta taula de negociació ha de ser entre iguals i sense condicions perquè es pugui parlar de qualsevol tema, s'ha de fixar un calendari clar i unes "garanties" perquè es compleixin els acords que es puguin prendre.









Preguntada per si les garanties que demanen en aquesta taula de negociació vol dir que hi hagi un relator, ha contestat que el que volen és que es fixin unes condicions perquè es compleixin els acords que es puguin assolir en aquest espai: "Per a nosaltres és molt important, estem molt escarmentats de converses i negociacions que després no s'han complert. no som ingenus".





"LA PILOTA ESTÀ EN LA SEVA TEULADA"





Vilalta ha insistit que, si Sánchez no reconeix que la situació a Catalunya és un conflicte polític que passa per resoldre en aquesta taula de negociació, ERC no es mourà de 'no' a la investidura: "Estem a l'espera que el PSOE s'avingui a poder obrir-se. Si no, entendrem que no hi ha res a fer".





"La pilota està a la seva teulada", ha defensat, i ha avisat que no comptin amb els vots d'ERC si el PSOE no es compromet a aquesta taula de negociació.





Per això, ha advertit a un costat i altre que no cal que pressionin a ERC per facilitar o rebutjar la investidura, ja que considera que els republicans estan molt convençuts que estan fent el millor per a la ciutadania de Catalunya i que això significa "poder fer realitat aquesta solució democràtica".





"UNITAT ESTRATÈGICA"





La portaveu republicana ha destacat la necessitat d'abordar aquest debat sobre la investidura també amb la resta d'actors de l'independentisme, i ha explicat que en els pròxims dies preveuen reunir-se amb JxCat, la CUP, Bildu i el BNG.





La seva intenció és dissenyar una "unitat estratègica i construir uns consensos bàsics" perquè tots els partits independentistes vagin en una mateixa direcció per aconseguir que el PSOE acabi acceptant la taula de negociació que proposen per solucionar el conflicte català.





"El que volem és poder construir aquesta unitat d'acció, per fer un front comú per aconseguir aquesta taula de negociació", ha subratllat, i ha argumentat que volen aconseguir aquesta unitat ara, tot i que lamenta que en el debat d'investidura de juliol no va ser possible.