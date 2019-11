Els contribuents van presentar 7.700 queixes sobre Hisenda el 2018

Els contribuents van presentar un total de 7.700 queixes i suggeriments en relació a l'Agència Tributària en l'any 2018 davant el Consell per a la Defensa del Contribuent, òrgan col·legiat adscrit a la Secretaria d'Estat d'Hisenda, la qual cosa suposa un augment del5,77% respecte a les presentades el 2017.









Així es desprèn de la 'Memòria de l'Agència Tributària de 2018', publicada aquest dilluns i que conté informació rellevant sobre les estadístiques relatives a la tramitació de les 7.422 queixes i les 278 suggeriments presentats durant aquest exercici.





Les rúbriques amb majors incidències van ser les comunes, amb 2.369 queixes i suggeriments, el 30,8% del total; seguida de les relatives a assistència, amb 1.830 (23,8% del total) i de les incidències sobre informació, amb 1.707 queixes i suggeriments (22,2% de total).





El van seguir les queixes i suggeriments referides a assumptes generals o entorn (794, el 10,3% del total); recaptació (469, el 6,1%); certificats (154, el 2%); deduccions anticipades (121, el 1,6%); procediment sancionador (73, el 0,9%); ajornaments i fraccionaments (70, el 0,9%); duanes (64, el 0,8%); normativa (31, el 0,4%) i inspecció tributària i duanera (15, el 0,2%).





El Consell per a la Defensa el Contribuent vetlla per l'efectivitat dels drets dels obligats tributaris, atenent les queixes que es produeixen per l'aplicació de sistema tributari que realitzen els òrgans de l'Estat i efectua els suggeriments i propostes pertinents en la forma que es determina.





L'Agència Tributària presta suport tècnic i assistència administrativa a dit consell, així com de formació i anàlisi de la informació derivada de les queixes a través de la Unitat Operativa del Consell per a la Defensa del Contribuent, integrada en el Servei d'Auditoria Interna i coordinada per seu director.