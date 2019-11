Luis Enrique torna a la Selecció Espanyola de Futbol

Luis Enrique podria tornar a ocupar el càrrec d'entrenador de la Selecció Espanyola de Futbol segons diverses fonts.





L'asturià va haver de deixar el seu lloc, per al qual va ser elegit després del Mundial de Rússia de 2018, per la mort de la seva filla Xana i va ser el seu ajudant el que es va encarregar de dirigir la 'Roja' la resta de la fase de classificació .













La notícia ha saltat després que l'actual seleccionador nacional de futbol, Robert Moreno, decidís no comparèixer en roda de premsa després del partit de aquest 18 de novembre contra Romania, el que unit a la roda de premsa anunciada per la Reial Federació Espanyola de futbol (RFEF) per aquest dimarts ha alimentat els dubtes sobre el seu futur a el front de l'equip.





El tècnic català no va acudir, com estava previst, a la sala de premsa de l'Wanda Metropolità després de la golejada (5-0) davant els romanesos ni tampoc va parlar per la televisió. A més, segons ha informat després del duel RTVE, el seleccionador hauria abandonat el vestidor entre llàgrimes.





Abans de la trobada, la cadena COPE va informar que Luis Rubiales, president de la RFEF, anava a prescindir de Robert Moreno perquè havia aconseguit convèncer el seu predecessor, Luis Enrique Martínez, de tornar a dirigir a l'equip, cosa que podria confirmar al llarg de aquest 19 de novembre.





Poc després de la fi de la trobada, i després de confirmar l'absència de Moreno en sala de premsa, la RFEF va anunciar que Rubiales i el director esportiu, José Francisco Molina, compareixeran aquest dimarts (12.30 hores) en roda de premsa al saló Vilallonga de la ciutat de l'Futbol de Las Rozas (Madrid), en què anunciaran la seva decisió sobre el futur de 'la Roja'.