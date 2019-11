Més del 20 per cent dels nens se sent trist

El 21,1 per cent dels menors espanyols, amb edats compreses entre els 8 i 16 anys, assegura estar preocupat, trist o infeliç, especialment les noies (25%) i els adolescents (25,7%), segons es desprèn de l''Estudi PASOS', elaborat per la Fundació Pau Gasol, amb la col·laboració de la Fundació Probitas.













Es tracta dels resultats finals d'aquest treball, en el qual s'han analitzat a 3.887 alumnes matriculats en 247 centres educatius de Primària i Secundària, que el passat mes de setembre va ser avançat pel president de l'organització responsable de la mateixa i jugador de bàsquet , Pau Gasol, qui, en aquella ocasió, va anunciar que el 35 per cent d'aquesta població patia sobrepès o obesitat.





Precisament aquest augment de pes és, segons el parer dels responsables de l'estudi, una de les causes principals del malestar psicològic dels nens i adolescents espanyols. "El benestar emocional pot actuar tant com a factor causal de l'obesitat i sobrepès infantil, però també és una conseqüència claríssima de l'increment de pes, ja que l'autoestima entre els nens amb més pes és menor i el nivell d'ansietat és més gran, en relació amb aquells que no tenen un excés de quilos", segons ha explicat l'investigador principal de l'estudi, Santi Gómez.





Un conjunt de factors que, lluny de frenar els índexs d'obesitat i sobrepès, els augmenten ja que el menor tendeix a relacionar-se menys amb els seus companys, el que fa que realitzi menys exercici físic, i tenen una ingesta d'aliments "més compulsiva i ràpida". A més, a tot això se suma que, tal com es reflecteix en el treball, la prevalença d'obesitat infantil és més gran entre les classes socials més desfavorides.





I és que, la prevalença d'excés de pes és d'un 32,7 per cent entre els menors que assisteixen a un centre educatiu ubicat en una zona amb un percentatge de pobresa relativa inferior al 10 per cent. Així mateix, per al rang de pobresa d'entre el 10 i el 14,99 per cent la prevalença de sobrepès és del 32,1 per cent i, a partir d'aquesta xifra, l'increment és considerable a major percentatge d'escassos recursos, aconseguint el valor màxim (39,5%) per als viuen a les zones de pobresa relativa d'entre el 39 i el 39,9 per cent.





"Necessitem augmentar el coneixement científic per identificar les situacions i prendre mesures eficaces per abordar aquest problema amb un major rigor. Estem davant xifres completament inacceptables i molt greus, especialment si es té en compte que l'obesitat és quatre vegades més alta en les classes amb rendes més baixes", ha comentat la directora de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició, Marta García, que ha avançat que, aquest any, en la XII edició dels Premis NAOS es va a premiar els germans Gasol per la seva contribució a la lluita contra l'obesitat infantil.