Llancen una campanya per trencar amb el silenci dels abusos sexuals a menors

La Fundació Vicki Bernadet ha llançat una nova campanya de sensibilització i conscienciació social per tal d'acabar amb la "borsa de silenci" que existeix al voltant dels abusos sexuals infantils, ha explicat la fundadora en roda de premsa aquest dimarts.









La fundació ha atès més de 700 denúncies el primer semestre d'aquest any -l'any passat es van registrar un total de 1.139 denúncies- i s'estima que 1 de cada 5 menors és víctima d'abusos sexuals abans de fer els 17 anys, dels quals un 60% no rep cap tipus d'ajuda.





Bernadet ha atribuït aquestes xifres tan altes a una major normalització social d'aquest problema en els darrers anys, en part gràcies a "la repercussió mediàtica d'alguns casos", però insisteix que encara continua sent necessària una major sensibilització i conscienciació social per canviar aquesta situació.





La campanya, que s'ha dut a terme en col·laboració amb l'agència de comunicació Ogilvy Barcelona, parteix d'un espot publicitari que pretén sensibilitzar l'espectador i aconseguir que la societat empatitzi amb aquesta causa i aporti fons per millorar les condicions d'assessorament i atenció a les víctimes que es posen en contacte amb la fundació.





"Avui dia segueixen existint dues tabús en la societat: l'incest i el sexe amb menors, el que pretenem amb aquesta campanya és posar-ho sobre la taula, donar-li llum", ha subratllat el director creatiu d'Ogilvy, Gabriel García de Oro, qui ha explicat que l'espot es podrà compartir amb el hashtag #LaInfanciaNoseToca.





Bernadet ha explicat que "per a un nen o una nena, trobar el coratge i la persona adequada per explicar alguna cosa així és un gran esforç", i ha demanat que, tot i tractar-se d'un tema dolorós, la societat trobi aquesta mateixa força per lluitar contra el problema.