Coneix les primeres reaccions a la sentència dels EROs d'Andalusia

A Mariano Rajoy se'l va emportar per davant una moció de censura sota l'acusació que el PP era un partit polític corrupte. Amb la sentència en ferm de el cas dels EROs s'han demostrat delictes continuats de malversació i de corrupció i les reaccions no s'han fet esperar.









El primer a sortir a la palestra per demanar responsabilitats polítiques ha estat l'expresident de Ciutadans, Albert Rivera, que mitjançant un tweet s'ha preguntat si "¿Va a dimitir, senyor Sánchez?"









Per la seva banda Santiago Abascal s'ha referit alPSOE com "el partit més corrupte d'Europa"

i indica que hauria de tenir idèntica resposta que la demanava l'any passat Pablo Iglesias a Mariano Rajoy, "una moció de censura de l'oposició. La democràcia no pot suportar delinqüents als comandaments de Govern". En aquest sentit Abascal afirma que creu que Podem "no ho fareu perquè sou iguals. Aquesta és la realitat de l'socialisme: gastar-se en droga i bordells els diners de el poble que es deixa en la misèria".









Per la seva banda banda Pablo Iglesias ha tret a coalició que "el bipartidisme va portar corrupció i arrogància i arribaran més sentències com aquesta que retraten una època". Afegeix això sí que "Espanya ha canviat i no tornarà a tolerar la corrupció" i acostant el aigua al seu molí afirma que "ara s'obre l'oportunitat de defensar la justícia social i garantir la neteja de les institucions".









El president de la Junta d'Andalusia, Juan Manuel Moreno, en un missatge institucional als andalusos: "La publicació de la sentència de el cas dels ERO és un gran pas endavant de la justícia, tardà però cert, però a el mateix temps un pas enrere en la imatge de la política, dels polítics i la getión pública, un fet que ens avergonyeix profundament, avui és un dia trist per a Andalusia [...] per fortuna i perquè així ho ha volgut Andalusia els temps són uns altres, però com presdente d ela jnta em sento en l'obligació de manifestar la vergonya que aquesta sentència suposa per a aquesta institució andalusa [...]





La líder de Podem a Andalusia, Teresa Rodríguez, ha dirigit un missatge directament al PSOE a Twitter i els insta a tornar el que han robat.









En la mateixa línia l'alcalde de Cadis, José María González, "Kichi", es pregunta Qui retorna tants milions de diners públics?.









Mentre el líder de Mes País, Iñigo Errejón, ha afirmat que "la corrupció segresta les institucions".













Mentre en la roda de premsa per la presentació del seu tercer llibre de memòries, 'S'aixeca la sessió", l'exministre i expresident del Congrés dels Diputats i de Castella-la Manxa, José Bono, ha mostrat la seva tristesa per la sentència del cas ERE que condemna als expresidents andalusos José Griñán i Manuel Chaves i ha expressat el seu suport a tots dos, dels quals ha dit que "són gent honrada. No és el mateix cometre un error, per greu que sigui, que ficar la mà en la butxaca. Poso les dues mans en el foc per ells".





El dirigent socialista ha defensat l'honradesa de Griñán i Chaves i de la també exministra Magdalena Álvarez. Ha insistit que creï en la seva honorabilitat i en què han pogut cometre errors però sense emportar-se diners. "No s'han emportat un euro a la seva casa, que no estan en aquesta pléyade de pocavergonyes que estan en altres grups polítics", ha dit.





La portaveu parlamentària de Ciutadans i possible successora d'Albert Rivera al capdavant del partit, Inés Arrimadas, qualifica la sentència de "demolidora".













El secretari general del PP, García Egea, per la seva part ha criticat el silenci de Pedro Sánchez i pregunta si presentarà "una moció de censura contra si mateix": "Volem saber on està amagat Pedro Sánchez, d'on ha de sortir per a donar una explicació als espanyols del succeïda. Aquesta és la major condemna o sentència de casos de corrupció que ha conegut el nostre país. Aquesta condemna dels ERE deixa petita cualqueir una altra condemna que tingui el PSOE en la seva història, com la del cas Roldán, que ens retrotreu a moments anteriors del PSOE i la seva corrupció".





Edmundo Bal, portaveu adjunt de Ciutadans, parla de la sentència dels ERE com "un dels majors escàndols de la democràcia espanyola"