Griñán, condemnat a 6 anys de presó, i Chaves, inhabilitat 9 anys, pel cas dels ERO

L'expresident de la Junta d'Andalusia José Antonio Griñán ha estat condemnat per l'Audiència Provincial de Sevilla a sis anys de presó i 15 anys d'inhabilitació en la coneguda com a 'peça política' de la causa judicial sobre els expedients de regulació d'ocupació (ERO), mentre que el seu antecessor en el càrrec, Manuel Chaves, ha estat condemnat a nou anys d'inhabilitació.

Així ho recull la sentència que ha donat a conèixer aquest dimarts el tribunal de la Secció Primera de l'Audiència Provincial de Sevilla passat gairebé un any des del final del judici i prop de nou des que la jutge Mercedes Alaya iniciés la instrucció de la causa.





La Fiscalia Anticorrupció demanava per a Griñán sis anys de presó i 30 d'inhabilitació per prevaricació i malversació i per a Chaves deu anys d'inhabilitació per prevaricació. La sentència és recurrible davant el Tribunal Suprem.









L'exconseller d'Ocupació Antonio Fernández ha estat condemnat a 7 anys, 11 mesos i un dia de presó i inhabilitació absoluta per temps de 19 anys, 6 mesos i un dia, mentre que els exconsellers José Antonio Viera (Ocupació) i Francisco Vallejo (Innovació) han estat condemnats a 7 anys i un dia de presó i inhabilitació absoluta per temps de 18 anys i un dia. La Fiscalia Anticorrupció demanava per als tres vuit anys de presó i 30 d'inhabilitació per prevaricació i malversació.





L'exconsellera d'Hisenda Carmen Martínez Aguayo ha estat condemnada a sis anys i dos dies de presó i 15 anys i dos dies d'inhabilitació absoluta. La Fiscalia Anticorrupció li sol·licitava sis anys de presó i 30 d'inhabilitació per prevaricació i malversació.





L'exconseller de la Presidència Gaspar Zarrías i l'exconsellera d'Economia i Hisenda Magdalena Álvarez han estat condemnats a nou anys d'inhabilitació especial per prevaricació. La Fiscalia Anticorrupció els demanava deu anys d'inhabilitació per prevaricació.





El exdirector general de Treball Francisco Javier Guerrero ha estat condemnat a 7 anys, 11 mesos i un dia de presó i 19 anys, sis mesos i un dia d'inhabilitació absoluta. Juan Márquez, també exdirector general de Treball, ha estat condemnat a 7 anys i un dia de presó i 18 anys i un dia d'inhabilitació absoluta. La Fiscalia Anticorrupció els demanava vuit anys de presó i 30 d'inhabilitació per prevaricació i malversació.





DOS DELS 21 ACUSATS HAN ESTAT ABSOLTS





Només dos dels 21 acusats han estat absolts totalment per l'Audiència Provincial de Sevilla, l'exinterventor general de la Junta Manuel Gómez i l'excap del Gabinet Jurídic Francisco del Río.





Els exsecretaris generals tècnics d'Ocupació Juan Francisco Sánchez, Javier Aguado i Lourdes Medina i el exdirector de l'agència IFA-IDEA, Jacinto Cañete, només han estat condemnat per prevaricació i no per malversació, per la qual cosa no aniran a presó com demanava la Fiscalia i només reben condemnes d'inhabilitació.





Aquestes són les condemnes:





- Chaves: 9 anys d'inhabilitació





- Griñán: 6 anys de presó, 15 d'inhabilitació





- Zarrías (exconseller, Presidència): 9 anys d'inhabilitació





- Fernández (exconseller, Ocupació): 7 anys, 11 mesos de presó, 19 d'inhabilitació





- Vallejo (exconseller, Innovació): 7 anys de presó, 18 d'inhabilitació





- Viera (exconseller, Ocupació): 7 anys de presó, 18 d'inhabilitació





- Magdalena Álvarez (exconsellera, Economia i Hisenda): 9 anys d'inhabilitació





- Martínez Aguayo (exconsellera, Economia i Hisenda): 6 anys de presó, 15 d'inhabilitació





- Barberá (exconseller, Ocupació): 7 anys de presó, 18 d'inhabilitació





- Rodríguez (exviceconseller, Innovació): 6 anys de presó, 15 d'inhabilitació





- Salguiero: (exviceconseller, Economia, Hisenda): 9 anys d'inhabilitació





- Lozano (exdirector general de Pressupostos): 9 anys d'inhabilitació





- Guerrero (exdirector general de Treball): 7 anys i 11 mesos de presó, 18 d'inhabilitació





- Márquez (exdirector general, Treball): 7 anys de presó, 18 d'inhabilitació





- Aguado (exsecretari general tècnic, Ocupació): 9 anys d'inhabilitació





- Medina (exsecretària general tècnica, Ocupació): 8 anys i 6 mesos d'inhabilitació





- Gómez (ex interventor general, Junta d'Andalusia): absolt





- Del Río (excap del gabinet jurídic, Junta d'Andalusia): absolt