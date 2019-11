El PSC acudirà a la taula de partits catalans de desembre

La portaveu de PSC-Units al Parlament, Eva Granados, ha afirmat aquest dilluns que el seu grup acudirà a la taula de diàleg entre partits catalans que el Govern ha anunciat per a principis de desembre, però ha demanat saber "quin és l'objectiu de la convocatòria".









En roda de premsa, ha assegurat que els socialistes han conegut aquesta convocatòria a través dels mitjans de comunicació, però que el Govern no s'ha posat encara en contacte amb ells, de manera que demana a l'executiu català aclarir per què la convoca.





Granados considera que la legislatura està "esgotada" però que ells sempre van als espais on són convocats i ha recordat que aquesta taula de diàleg entre partits la van proposar els socialistes.





Així mateix, ha exigit al president de la Generalitat, Quim Torra, que, més enllà de convocar els partits per dialogar, tingui la voluntat de mirar la part de la població catalana no independentista "que mai mira i mai reconeix", perquè, si no ho fa, creu que no es podrà avançar.





Preguntada per l'informe d'Amnistia Internacional que critica la sentència de l'1-O, ha assenyalat que és "simplement una opinió més", però que la decisió de Tribunal Suprem cal acatar-la perquè Espanya és un Estat de Dret.





Sobre la sentència dels ERO que condemna els expresidents andalusos del PSOE Manuel Chavez i José Antonio Griñán, Granados ha assegurat que no ha pogut llegir encara la decisió i ha expressat el seu respecte a les decisions judicials.