El primer secretari de PSC, Miquel Iceta, ha presentat la seva candidatura per continuar al capdavant dels socialistes catalans en l'elecció que es durà a terme en el congrés que celebraran el 13, 14 i 15 de desembre al Palau de Congressos de Catalunya. No s'espera que cap altre candidat de pes es presenti per competir pel primer càrrec intern del partit.





A la carta que ha enviat al partit recorda que fa cinc anys va ser escollit primer secretari en un congrés extraordinari en un moment en què el partit travessava "una situació delicada": venia d'uns mals resultats en les eleccions i s'havien produït escissions en el partit.





Reivindica que en dos anys, entre tots els socialistes, van deixar enrere "una gravíssima crisi interna que posava en risc la continuïtat" del projecte.









Més tard, reelegit primer secretari en l'últim Congrés Ordinari de la formació, van aconseguir "recuperar un paper central en la política catalana i espanyola, sent segona força a Catalunya", en les eleccions generals, relata.





"Crec que avui podem fixar-nos nous objectius, nous reptes i que la nostra ambició col·lectiva ha de ser convertir el PSC en la primera força política a Catalunya, vertebrant l'espai de l'esquerra no independentista i del catalanisme federalista", exposa recollint la idea de la ponència que els socialistes aprovaran al desembre.





Per això i perquè considera que queda camí per recórrer, es veu "amb la força suficient per encapçala aquest esforç" i comunica que es presenta a la reelecció com a primer secretari en el 14 congrés dels socialistes catalans.