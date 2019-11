Luca de Meo (Seat) reconeix que han tingut "por" de l'impacte dels sabotatges independentistes

Després de les últimes declaracions en què sembla que Seat no descarta anar-se'n de Martorell, el president de Seat, Luca de Meo, ha intentat calmar les aigües i evitar entrar a valorar la situació política a Catalunya. L'empresari s'ha centrat en l'operativa de l'automobilística a l'ésser preguntat per l'afectació dels talls de carreteres en protestes per la sentència de l'1-O: "Jo l'únic que demano és que em deixin treballar".









Ho ha dit en una trobada amb els mitjans durant el saló Smart City Expo World Congress (SCEWC), que té lloc des d'aquest dimarts fins al dijous al recinte Gran Via de Fira de Barcelona.





De Meo ha remarcat que ell aborda qüestions pràctiques, com que les peces puguin arribar a la cadena de muntatge, així com les mercaderies que vénen des del port, i que no parla d'"alta política".





Ha assegurat que l'automobilística ha pogut operar a la fàbrica de Martorell sense problemes "fins ara" i que, a més, ha viscut els seus millors anys en la història.





En aquest sentit, ha sostingut que no opinarà ni dirà res sobre la situació política fins que "no impacti en l'operativa", el que ha assenyalat que va passar durant la vaga general del 18-O, quan Seat va tancar la planta.





De Meo ha assenyalat que tenien "por" per l'impacte que podia tenir que no arribés alguna peça pels talls en carreteres que es van produir, ja que ha recalcat que a la fàbrica de Martorell arriben cada dia 16 milions de peces i no pot treure cap cotxe si li falta alguna.





És per això que ha defensat que van acordar amb sindicats tancar la planta, per "no prendre el risc" de portar a tots els empleats a la planta i que no poguessin treballar si es havia de parar la cadena de muntatge.





REUNIÓ AMB DIRECTIUS DE VOLKSWAGEN





Sobre la reunió que el Govern va anunciar que volia mantenir amb els directius de Volkswagen a Wolfsburg (Alemanya), De Meo ha defensat que Seat té "el dret de ser amo" del seu destí, després dels resultats dels darrers anys.





Ha explicat que va sopar amb el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, en la cerimònia de lliurament dels Premis Carles Ferrer i Salat de Foment de l'Ocupació, i ha dit que van comentar la proposta de reunió anunciada pel Govern.





De Meo ha asseverat que "sempre" parla amb els directius de Volkswagen sobre l'evolució de Seat i que veuen que es mou bé la situació des d'aquí.