L'AMB presenta a Madrid els beneficis de la zona de baixes emissions

L'Ajuntament de Barcelona reduirà les emissions de CO2 dels vehicles més contaminants a la Zona de Baixes Emissions (ZBE) Rondes de Barcelona, a través d'una norma que entrarà en rigor el pròxim 1 de gener de 2020 de dilluns a divendres laborables entre les 7 i les 20 hores.





La ZBE Rondes inclouen la ciutat de Barcelona, Sant Adrià de Besòs i l'Hospitalet de Llobregat, i part d'Esplugues de Llobregat i Cornellà de Llobregat, com ha recordat aquest dimarts el vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Antoni Poveda.









En un esmorzar informatiu a Madrid, ha explicat que l'objectiu d'aquesta mesura és "una reducció d'un 20% i un 25% de les emissions de diòxid de nitrogen i de partícules". A més, ha afegit que s'estan plantejant "zones més restrictives encara" a l'entorn de centres escolars.





Els vehicles que podran circular per aquesta zona de Baixes Emissions hauran de complir els requisits ambientals mínims corresponent a les etiquetes de la DGT: B, C, 0 o ECO. A més, els propietaris d'aquests vehicles hauran de donar-los d'alta a través de la pàgina web, zbe.barcelona.





D'altra banda, els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda, de serveis i els que tinguin autoritzacions temporals podran circular sempre que es registrin, encara que no tinguin etiqueta. Al mateix temps, hi haurà la possibilitat que els que no la posseeixin puguin obtenir 10 autoritzacions a l'any per entrar en aquesta zona, registrant-se en la pàgina i avisant amb un dia d'antelació.





Així mateix, tots els vehicles, tant si compleixen els requisits com si no, podran circular per les rondes, ja que aquestes queden excloses a la zona de restricció.





Segons ha afirmat Poveda, una altra de les mesures que han adoptat és la compra de 500 autobusos hídrics i elèctrics, a l'igual que van fer l'anterior mandat amb la renovació de quatre-cents autobusos. Al mateix temps, ha afirmat que s'ha creat una xarxa de carregadors gratuïts de càrrega ràpida en tota l'àrea metropolitana, en el qual actualment hi ha divuit.





A més, aquesta mesura ha estat aprovada per l'Ajuntament de Barcelona, on es va aconseguir un consens unànime, la Generalitat i la Direcció General de Trànsit. Al que el vicepresident ha afegit que en aquests casos "el consens és fonamental".





D'altra banda, el consistori barceloní ha proposat que els ciutadans que posseeixin cotxes que tenen més de deu anys puguin ser desballestats a canvi de tres anys de transport públic gratuït. Segons ha afirmat Poveda ja han estat desballestats 6.000 vehicles, el que el vicepresident considera "un èxit".





MADRID CENTRAL





D'altra banda, a l'ésser preguntat per l'intent de l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, de desmantellar Madrid Central ha afirmat que en política "un pot tenir sensibilitats de dretes o d'esquerres però crec que en la salut tots hem de tenir la sensibilitat de protegir les persones i treballar per la bona salut".





"Cal intentar fer consens polític en aquestes mesures que van en benefici de tots i en contra de ningú", ha sostingut Poveda. Al que ha afegit que si hagués de donar un consell seria que "abans de prendre la decisió s'estudiï i es comenti amb els experts".