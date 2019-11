El síndic de Greuges, Rafael Ribó, s'ha adreçat a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, per conèixer les mesures per conciliar els exercicis del dret de mobilitat davant els talls de trànsit a vies després de la sentència de l'1-O.





Ha obert una actuació d'ofici en la que demanarà informació sobre les mesures que s'han pres i si les manifestacions i concentracions s'han comunicat prèviament a l'administració, ha informat aquest dimarts el Síndic de Greuges en un comunicat.









Preguntarà quines han estat les intervencions dutes a terme per garantir l'exercici del dret dels ciutadans a la mobilitat, i les mesures previstes per conciliar el dret dels que es manifesten amb els de la resta.





El Síndic de Greuges ha assegurat que les protestes són expressions legítimes dels drets d'expressió i manifestació, i ha remarcat que estan provocant incidents en la circulació en vies de Barcelona i altres punts de Catalunya.





Cita com a exemple l'acampada de plaça Universitat de Barcelona, que bloqueja la Gran Via en aquest punt i que comporta una "vulneració" del dret a la mobilitat i lliure circulació de les persones per anar al seu lloc de treball o estudi.