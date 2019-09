El síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha negat aquest dilluns que tingui relació amb la trama del 3% ni amb cap dels seus implicats, però ha reconegut que va ser un "error i un excés de confiança" acceptar el viatge a la final de la Champions, en què viatjaven alguns investigats pel finançament irregular de CDC, pel que ha assegurat que a dia d'avui no ho acceptaria.









Ho ha dit en la seva compareixença a la comissió del Síndic de Greuges al Parlament, on ha donat resposta a les informacions periodístiques que van recollir que un dels investigats de la trama del 3%, l'empresari Jordi Soler, havia pagat a Ribó el viatge a Berlín per veure la final de la Champions de 2015 entre el FC Barcelona i el Juventus.





Ribó s'ha excusat en que es tracta d'"un tema que té una dimensió bàsicament personal" i ha argumentat que tenia entrades per veure aquesta final amb un amic, que al final no va poder assistir-hi, i l'exdiputat de CDC Ramon Camp el va convidar a viatjar a Berlín al costat d'un grup del Barça de la comarca del Bages (Barcelona).





Ha insistit que no coneixia a cap altra persona d'aquest viatge, més enllà de Camp: "Puc dir categòricament que jo no tinc cap relació amb cap altra persona que realitzava aquest viatge. La gran majoria que anaven en aquest avió ni els conec ni sé els seus noms. Si els he conegut és perquè els he llegit en els mitjans de comunicació".





ELS GRUPS PARLAMENTARIS NO ES CONVENCEN





No obstant això, les explicacions de Ribó no han convençut els grups polítics i qui més contundent s'ha mostrat ha estat Ciutadans. El seu portaveu parlamentari, Carlos Carrizosa, ha assenyalat que la fotografia d'aquest viatge en què apareix Ribó costat de implicats en el 3% prova la seva relació amb la trama. Per això ha anunciat que portarà aquest tema a l'Oficina Antifrau i ha recriminat que Ribó no hagi comparegut abans en el ple: "Per parlar del malvat que és l'Estat sí que va al ple. Per explicar per què es munta en un jet privat amb la trama del 3% no".





La socialista Marta Moreta ha raonat que Ribó va incomplir el codi de conducta del Síndic de Greuges perquè va acceptar un regal "pel càrrec que ostenta" i ha afirmat que no el vinculen amb el 3% i que seria igual de crítica si el regal ho hagués pagat una altra persona i no un implicat en aquesta presumpta trama de finançament irregular de CDC.





Per part dels comuns, Marc Parés també ha assenyalat que no el vinculen amb el 3% però que està clar que el síndic va acceptar un regal i que això és reprovable: "El que ens fa pensar és en un abús del càrrec per aconseguir uns privilegis", i li ha agraït que hagi dit que va ser un error acceptar el viatge.





També ho ha dit el 'cupaire' Carles Riera, que ha avisat que hi ha "imprudència i un excés de confiança" a l'acceptar un regal que, al seu parer, no hauria d'haver acceptat per respectar l'exemplaritat que li correspon al síndic per responsabilitat institucional, encara que no veu un cas de corrupció ni de relació amb el 3%.





La popular Esperanza García ha retret al síndic que hagi dit que es tracta d'un assumpte personal: "Rebre un regal i acceptar no és una qüestió personal perquè vostè estava en l'exercici del càrrec", pel que creu que hauria de abandonar-lo.