El Síndic de Greuges torna a viatjar a l'estranger només per denigrar la imatge d'Espanya

El Síndic de Greuges segueix incloent viatges a l'estranger en la seva agenda institucional tot i que ja té el mandat caducat. Com va informar Catalunyapress, Rafael Ribó porta en funcions des del mes de febrer, però això no ha impedit que segueixi desplaçant-se a altres països acompanyat les més de les vegades amb la seva cap de gabinet.





L'últim dels seus viatges ha estat a Londres, on l''ombudsman' ha donat una conferència en una sala del Parlament britànic. La xerrada, que suposadament anava a versar sobre drets humans, ha consistit finalment en un atac continuat a Espanya.





Ribó ha reproduït el relat independentista que planteja una situació dramàtica a Espanya respecte a la defensa de les llibertats civils i els drets polítics. Així, el Síndic Així, ha alertat de les, al seu parer, "irregularitats comeses pel Parlament, les violències perpetrades per les forces de seguretat durant el referèndum i les preocupacions posteriors sobre qüestions més àmplies sobre la vulneració de drets".









Segons ell, hi ha una preocupació sobre la llibertat d'expressió i de reunió, i també sobre la "la supressió de l'autogovern i la desproporció penal, i els drets a la participació i representació política", entre altres.





Després d'aquesta conferència, Ribó planeja desplaçar-se fins Gal·les i, més endavant, tornar als EUA, on ja va estar-hi el passat mes d'abril.





UNA AGENDA INTERNACIONAL





En els últims quatre mesos, Ribó ha realitzat diversos viatges bé sol o bé acompanyat a l'estranger. Al febrer va estar a Roma i Atenes, al març va tornar a Itàlia i també es va desplaçar fins a Brussel·les, i un mes més tard, a l'abril, va volar fins EUA amb representants de les Nacions Unides. L'últim dels seus viatges, el passat 22 de maig, va anar a Manchester per participar en una jornada temàtica sobre el sistema de salut britànic.





Tan sols la fragmentació política de la Cambra catalana ha impedit trobar un substitut per a Ribó. L'exigència legal que el Síndic de Greuges sigui elegit per una majoria qualificada obliga els independentistes a trobar suports més enllà d'ERC i JxCat. Però la deriva de Ribó com a defensor del 'procés' durant els últims anys genera desconfiança en l'oposició sobre els candidats que pugui proposar el Govern.