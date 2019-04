Així obsequiava un empresari de la 'trama del 3%' al Síndic de Greuges i altres càrrecs públics

La investigació del 'cas 3%' segueix deparant novetats a mesura que es coneixen les indagacions policials. Segons avança 'El País', un informe policial vincula a l'empresari Jordi Soler com a organitzador d'esdeveniments per a càrrecs públics, la majoria d'ells associats amb el Govern d'Artur Mas, amb la finalitat de "obtenir certa capacitat d'influència" sobre aquestes persones, segons detalla la policia.









Un dels noms que apareix com a perceptor d'aquests obsequis és Rafael Ribó, Síndic de Greuges des de l'any 2004. El 2015, Rafael Ribó va formar part d'un viatge a Berlín per veure la final de la Champions entre el Barça i la Juventus que va ser sufragat enterament per l'empresari.





Tres dies abans de la trobada, una de les 14 persones que finalment va assistir a l'esdeveniment va escriure a Soler: "El Rafael [en referència a Rafael Ribó] té una entrada provinent del Barceló i em pregunta si hi ha una plaça per a la seva filla Alba".





Els agents han analitzat aquest i altres missatges del mòbil de l'amo de Grup Soler, detingut el 2015 i investigat al costat d'altres empresaris pel presumpte pagament de mossegades a les fundacions de Convergència a canvi d'obra pública. Després d'aquestes indagacions, el jutge instructor José De la Mata ha sol·licitat a l'aerolínia que identifiqui tant el comprador com el detall dels serveis contractats.





En l'informe també es refereix una altra invitació per assistir, en aquest cas, als quarts de final de la Copa del Rei (18 de gener de 2012). En aquest cas, l'empresari va convidar a Albert Batlle, alcalde de Valls (Tarragona) i, actualment, portaveu del grup de Junts per Catalunya al Parlament.





UN ÀRBITRE POC NEUTRAL





Ribó, que porta quinze anys exercint el mateix càrrec, no ha volgut pronunciar-se personalment sobre aquest assumpte i, a través d'un portaveu, ha comentat merament que desitja "saber exactament el contingut de la notícia" abans de donar més detalls sobre el viatge.





Durant els últims anys, el Síndic de Greuges s'ha caracteritzat pel seu suport continuat al "procés", usant la seva capacitat d'emetre informes sobre assumptes públics com una eina al servei del separatisme. Així, Ribó ha negat que hi hagi adoctrinament en les aules i ha dit que no hi ha problema en l'exhibició de llaços grocs en els edificis públics, tot i que va aconsellar a Torra retirar-los en període electoral.