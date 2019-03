El síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha rebutjat aquest dijous valorar la idoneïtat o no de la nova pancarta que ha desplegat el Govern en la façana de la Generalitat per substituir l'anterior, que tenia un llaç groc, i no ha aclarit si preveu fer una nova resolució: "No vull valorar res del que s'ha produït a partir d'aquesta matinada".





"Són uns esdeveniments que, pel nostre rigor institucional, encara no els podem valorar", ha explicat en declaracions als mitjans des del Parlament després de participar en un debat.





Ribó ha argumentat que encara no pot precisar si es pronunciarà sobre la nova pancarta: "Tots els informes els farem en funció de si ho considerem necessari. Si el que hi ha en un informe anterior ja és prou sòlid, ens remetrem als anteriors" .





Sí que ha afirmat que la seva institució "no està per estar constantment analitzant els llaços grocs", i ha demanat als representants polítics que es parli i es discuteixi més sobre polítiques públiques.





També ha assenyalat que el preocupa que a Catalunya no hi hagi encara "un acord de tot l'arc parlamentari frontal contra la xenofòbia", en al·lusió als postulats de Vox i l'ascens d'aquesta formació política que pronostiquen les enquestes.





El síndic ha insistit en la resolució que va exposar aquest dimecres: els llaços grocs i la estelades són llibertat d'expressió, però en període electoral no haurien d'estar en les façanes dels edificis públics perquè no hi ha d'haver simbologia que pugui "influir en la formació del vot ".





Ribó ha lamentat que sí que hi ha una sèrie de simbologies --que no ha precisat-- "que avui s'exhibeixen a Espanya sense que ningú les persegueixi" i que atempten contra la democràcia sense ser el llaç groc ni l'estelada, que considera símbols que sí que són respectuosos amb aquest sistema de govern.





CRÍTICA DE CS





En el debat anterior a les seves declaracions, Cs ha criticat de nou la tasca de Ribó, i aquest ha replicat que el seu segon mandat com a síndic de Greuges va ser possible perquè va rebre l'aval "unànime" de tots els grups parlamentaris fa 9 anys.





A més, ha recordat que Cs va elevar una queixa a l'organisme internacional dels defensors del poble sobre la tasca de Ribó, i "la presidència mundial dels defensors va respondre que s'abstinguessin de criticar de paraula o amb fets la independència del síndic".