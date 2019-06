Rafael Ribó segueix gaudint dels viatges a l'estranger malgrat tenir caducat el seu mandat com a síndic

Rafael Ribó porta a funcions com a Síndic de Greuges des del passat 10 de febrer, després de complir 15 anys al capdavant de la institució. No obstant això, el seu cap de mandat no li ha impedit omplir la seva agenda d'actes amb desplaçaments continuats a l'estranger a càrrec de l'erari públic.









Tan sols nou dies després que vencés el seu mandat, el síndic va realitzar un doblet internacional acompanyat de la seva directora de gabinet. El dia 19 de febrer, Ribó va estar a Roma participant en la reunió de la Junta General de la Xarxa Nacional de Defensors d'Energia (NEON). L'endemà, Ribó va creuar l'Adriàtic per intervenir a la Junta Directiva Europea de l'Institut Iternacional de l'Ombudsman (IOI), que es va celebrar al Parlament d'Atenes.





Un mes més tard, el síndic va tornar a fer les maletes per dirigir aquesta vegada al cor d'Europa. El 19 de març es va reunir amb Liliane Maurier Pasquier, presidenta de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa, i amb membres del Comitè de Prevenció de la Tortura de la mateixa organització. Aquestes reunions van tenir lloc a Estrasburg, seu del Consell d'Europa.





Abans que acabés el mes de març, Ribó va tenir temps de tornar a Itàlia per, en qualitat de president europeu de l'International Ombudsman Institut (IOI), participar en un taller organitzat a l'enclavament muntanya de la Vall d'Aosta.





CREUANT L'OCEÀ





Però els viatges de Ribó no es limiten al continent europeu. El 16 d'abril, el síndic va tornar a viatjar acompanyat de la seva directora de gabinet fins a Nova York, on es va entrevistar amb representants de Nacions Unides i fins va tenir temps de trobar-se amb Shireen Lilian Dodson, la seva homòloga de la institució internacional.





L'últim viatge que apareix a l'agenda del 'ombudsman' català va ser el 22 de maig a Manchester (Regne Unit). Allà, van participar ell i la seva directora de gabinet en una jornada relacionada amb el servei de salut britànic, matèria completament aliena al seu càrrec.





Durant el seu mandat, Ribó ha estat criticat en diverses ocasions pels seus viatges continus al voltant del món. El Síndic de Greuges sempre s'ha defensat al·legant que aquests desplaçaments fora de Catalunya són necessaris per dur a terme les seves funcions, encara que sorprèn que ni tan sols els limiti ara que es troba en funcions.