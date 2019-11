Tensió entre Sánchez i Tezanos per un article del responsable de l'CIS

L'encara responsable de el Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS), José Félix Tezanos, està cada dia més a la corda fluixa i és que, tot i els pronòstics d'intenció de vot positius per al PSOE que sempre ha estimat, Pedro Sánchez sembla estar molest amb ell.













La tensió entre el president en funcions i Tezanos hauria sorgit per un article que el responsable d'el CIS va escriure a la revista Temes abans de les eleccions. A l'article 'Com sortir de l'bloqueig polític?' Tezanos apel·lava a el 'vot útil' en clara referència a el partit socialista abans de les eleccions generals de l'10-N.





L'esmentat article no va passar desapercebut al líder d'Podem i ferm candidat a la vicepresidència de Govern, Pablo Iglesias, que va aprofitar l'ocasió per demanar la dimissió de l'responsable de CIS. Ara, el seu càrrec, està més a la corda fluixa que mai. I no només per l'entrada dels podemitas a Govern, sinó perquè una altra de les persones que si van sentir molestes per l'article va ser el mateix Pedro Sánchez.





El president de funcions, després de llegir l'article de Tezanos i malgrat cridar a el vot a PSOE, sembla que es puc en contacte amb el responsanle de l'CIS per retreure-li que hagués aprofitat la tribuna d'aquesta revista per fer semblant crida. És clar que Tezanos, segons informa El Independientre, no es va intimidar i li va deixar anar a Sánchez té "dret com a ciutadà" espanyol a expressar la seva opinió en un mitjà de comunicació si l'hi demanen.





Aquests fets, sumats al fet que al juliol de 2018 Tezanos fuer forçat a abandonar la secretaria d'Estudis i Programes de el partit perquè el PSOE ho veia incompatible amb el seu càrrec al CIS, mentre ell, no, i l'entrada d'Iglesias a el Govern, després que aquest recorregués el seu article a la Junta Electoral Central, fa més que probable que Tezanos abandoni el càrrec.