La Guàrdia Urbana desallotja els acampats de plaça Universitat

Agents de la Guàrdia Urbana han dut a terme la matinada d'aquest dimecres el desallotjament dels acampats a plaça Universitat de Barcelona des de fa 22 dies per reclamar que cessés "de manera immediata la repressió" a Catalunya després dels actes de protesta contra la sentència del 1-0.





Un ampli dispositiu de la Guàrdia Urbana s'ha desplaçat a la zona i els agents han començat a retirar les tendes de campanya i el material que els congregats havien instal·lat a la zona com cartelleria i tanca.













Els agents dels Mossos d'Esquadra s'han encarregat de regular el trànsit a la zona durant els treballs, mentre que els agents de la Guàrdia Urbana han establert un cordó policial per impedir que els desallotjats poguessin accedir de nou a la plaça.





Després del desallotjament, els serveis de neteja de l'Ajuntament han començat a retirar les restes de l'acampada per aclarir completament la zona. La Guàrdia Urbana ha informat sobre les 3.30 de la matinada que la circulació rodada a la zona de Gran Via i plaça Universitat quedava normalitzada.





Col·lectius juvenils i d'estudiants van iniciar el passat dia 30 d'octubre l'acampada, amb més d'una quarantena de tendes de campanya i unes 200 persones en el moment inicial. Una iniciativa amb la qual demanaven "aturar de manera immediata la repressió contra els membres d'una generació" que havia sortit al carrer en protesta per les condemnes del 1-0 i que es depuraran responsabilitats en els cossos policials.





En un manifest, en el qual es definien com la 'generació 14 d'octubre', explicaven que adoptaven aquesta mesura per exigir responsabilitats als polítics per garantir un futur digne i advertien que no tolerarien "100 anys de presó per exercir els seus drets", en referència a les condemnes per als líders independentistes condemnats pel 1-0.





En el text, a més, es lamentava la "criminalització sense precedents" per part de l'Estat des de la publicació de la sentència del 1-O i es demanava al president de Govern en funcions, Pedro Sánchez, condemnar "la repressió i la violència policial" i seure a negociar un referèndum d'autodeterminació.