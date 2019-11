El TSJC obre la porta a un segon judici contra Torra per desobediència

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha considerat que l'incompliment al setembre per part de president de la Generalitat, Quim Torra, del termini per retirar la pancarta amb el llaç groc de la façana de la seu de l'Executiu català pot tenir "rellevància penal".





En un acte de 4 de novembre, la secció cinquena de la Sala del Contenciós Administratiu del TSJC ha informat sobre el cas a la sala civil i penal el mateix tribunal "per si els fets tinguessin rellevància penal".

En la mateixa resolució, la Sala contenciosa ha rebutjat el recurs de reposició que la Generalitat va interposar contra l'ordre del TSJC de retirar la pancarta a favor de la llibertat dels líders independentistes empresonats.









El tribunal ha recordat que va acordar la mesura cautelar de retirar la pancarta arran d'un recurs interposat per l'entitat Impuls Ciutadà i que va donar un termini de 48 hores a Torra des que va ser requerit personalment el 23 de setembre, però que el president de la Generalitat no va treure el cartell de la balconada de Palau fins que, expirat el termini, es va ordenar que ho fessin els Mossos d'Esquadra.





A les 15.33 hores dos operaris van retirar la pancarta amb el llaç i sobre les 18 la Generalitat va penjar una altra amb el lema 'Llibertat d'opinió i expressió. Article 19 de la Declaració Universal dels Drets Humans'.





LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ I NEUTRALITAT





Precisament, el dret a la llibertat d'expressió de Torra va ser al·legat en el recurs que va presentar l'administració catalana contra l'ordre del TSJC de retirar el llaç, però la Sala contenciosa del tribunal ha considerat provisionalment que cal mantenir la mesura cautelar de retirada de la pancarta perquè suposava "el manteniment, amb vocació de permanència, d'un missatge no neutral a l'edifici públic concernit [al Palau de la Generalitat]".





Impuls Ciutadà va invocar el respecte al principi de neutralitat institucional per sol·licitar la retirada de la pancarta, i el TSJC ha considerat que Torra pot exercir el seu dret a la llibertat d'expressió "en tots els fòrums i en tots els formats al seu abast, al Parlament i en els mitjans públics i privats de comunicació".





L'acte del TSJC conté un vot particular concurrent d'un magistrat que considera que correspon la mesura cautelar de retirada de la pancarta, però que la discussió sobre el dret a la llibertat d'expressió de Torra i la neutralitat de les institucions no s'hauria de tractar en aquesta fase del procediment.





IMPULS CIUTADÀ





En un comunicat, Impuls Ciutadà ha afirmat que la història es repeteix --Torra ja va ser jutjat el dilluns per presumpta desobediència al març a la Junta Electoral Central (JEC) amb la pancarta-- i ha lamentat que el president de la Generalitat "hagi adoptat com a fórmula de govern la desobediència a les institucions i als tribunals, actitud impròpia d'un governant democràtic", per la qual cosa li ha demanat que abandoni el càrrec.





"El seu comportament hostil cap als catalans constitucionalistes, hispanofóbico, contemporitzador amb la violència política i contrari a la separació de poders l'inhabilita per a això", ha remarcat l'entitat.