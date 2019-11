Neus Bonet dimiteix com a degana del Col·legi de Periodistes

La periodista Neus Bonet ha anunciat aquest dimecres que deixa el càrrec de degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya, que assumirà des d'ara Joan Maria Morros, després d'un acord de la Junta de Govern de la institució.





Segons ha informat el col·legi en un comunicat, Bonet ha informat aquest dimecres en una reunió de la junta que deixa el càrrec, després de sis anys com a degana i de quatre més com vicedegana, al·legant motius "estrictament familiars i personals".









A la reunió, ha remarcat: "Ha estat un honor liderar el col·legi durant aquests anys que no han estat gens fàcils, en què hem hagut de donar-li la volta a l'escola en molts aspectes, i sempre pensant en els interessos dels col·legiats i col·legiades i de l'ofici".





La Junta de Govern ha agraït molt sincerament la feina i la dedicació de Neus Bonet en aquests prop de 10 anys al capdavant del Col·legi; aquests darrers sis anys com a degana, des del març del 2014, i els quatre anteriors com a vicedegana durant el mandat del degà Josep Maria Martí.





La Junta també ha recordat que “la Casa dels Periodistes”, com qualifica Neus Bonet al Collegi de Periodistes, s’ha fet gran aquests darrers sis anys. No només perquè s’ha ampliat amb la inauguració de la demarcació de la Catalunya Central, sinó que ja són més de 4.200 els col·legiats que formen part de l’organització i que no ha parat de créixer durant el seu govern.