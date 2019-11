ERC consultarà a la militància sobre si rebutja investir Sánchez

ERC ha enviat aquest dimecres a la tarda a la seva militància una email per informar-los que el partit farà el dilluns entre les 9.00 i les 20.00 una consulta a les bases sobre si avala o no a la investidura de Pedro Sánchez sense un acord previ per crear una taula de negociació, han explicat fonts del partit.





'Estas d'acord amb rebutjar la investidura de Pedro Sánchez si prèviament no hi ha un acord per abordar el conflicte polític amb l'Estat a través d'una taula de negociació?', diu la pregunta que el partit sotmetrà a votació i publicada per 'El Periódico'.

MÉS INFORMACIÓ ERC i JxCAT reiteren el seu no a Sánchez en la seva recerca d'una posició conjunta





Els republicans recorden en la missiva a les bases que l'aritmètica parlamentària que van llançar les urnes el passat 10 de novembre els deixa en una posició "molt rellevant" i destaquen que malgrat el preacord entre PSOE i Unides Podem necessiten del suport d'altres forces per assolir la majoria necessària que permeti situar Sánchez a el front de Moncloa.









Diversos membres de la direcció republicana ja s'han posicionat en els últims dies: de moment votaran 'no' si el Govern no proposa una taula de negociació per solucionar el conflicte a Catalunya que sigui entre iguals, sense condicions perquè es pugui parlar de qualsevol tema, fixant un calendari i unes garanties per complir els acords que es prenguin.





A la carta, plantegen a la militància que, si aquestes condicions no es concreten, no creuen que hagin de modificar el seu posicionament inicial, és a dir, mantindran el seu 'no' a Sánchez.





Dilluns, realitzaran la consulta en l'horari acordat i els organitzadors preveuen fer públics els resultats a les 20.30 i, amb ells a la mà, el Consell Nacional serà qui fixi el posicionament en la votació d'Congrés.