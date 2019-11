PSOE i ERC negocien la investidura de Sánchez

PSOE i ERC han tancat els equips negociadors de cada partit per acordar la investidura de Pedro Sánchez com a president de Govern central.









Des de les files socialistes lideraran aquestes converses la portaveu de el grup parlamentari a la cambra baixa, Adriana Lastra, i el secretari d'Organització de PSC, Salvador Illa. Podria afegir-se a el grup el ministre de Foment, José Luis Ábalos, o la vicepresidenta, Carmen Calvo.





Fonts pròximes han assenyalat que, per part dels republicans, formaran part d'aquest grup el número u al Congrés, Gabriel Rufián; la secretària general adjunta, Marta Vilalta, i el diputat al Parlament Josep Maria Jové.





Lastra i Rufián es van reunir el dijous per a tancar la comissió negociadora i, segons les previsions, el dilluns reprendran les trobades.





La negociació de PSOE i ERC arriba després de donar-se a conèixer la pregunta que els republicans faran a la militància: "Està d'acord amb rebutjar la investidura de Pedro Sánchez si prèviament no hi ha un acord per a abordar el conflicte polític amb l'Estat a través d'una taula de negociació?".





En paral·lel, també des del PSOE i des d'Unides Podem consulten les bases si recolzen un Govern de coalició progressista.





La negociació entre PSOE i ERC pot durar setmanes. En el programa hi ha una agenda social, però tot apunta que els principals esculls tenen a veure amb el procés polític català, per a la qual cosa es preveu un fòrum de diàleg.





La posició d'ERC passa per que hi hagi una taula entre partits, i no entre governs. Argumenta que en els comicis del 10 de novembre el PSOE va guanyar en el conjunt d'Espanya i ERC va ser la formació més votada a Catalunya.





ERC vol fins i tot poder parlar sobre l'autodeterminació, mentre que des del PSOE, tal com va pactar amb Unides Podem en el principi d'acord del Govern de coalició, prioritza "el diàleg a Catalunya, buscant fórmules d'enteniment i trobada, sempre dins de la Constitució".





POSICIONS INICIALS





ERC ja ha manifestat que la seva posició inicial és el 'no' a la investidura, encara que s'obren a modificar la seva postura si hi ha un acord per a impulsar una taula de negociació per a abordar el conflicte a Catalunya que sigui entre iguals, sense condicions perquè es pugui parlar de qualsevol tema, fixant un calendari i unes garanties per a complir els acords que es prenguin.





Per part seva, el PSOE confia que els republicans s'obrin modificar el seu 'no' després de la consulta d'ERC, encara que la cúpula del PSOE insisteix en la premissa d'abordar el conflicte amb Catalunya des de la "llei i el diàleg", per aquest ordre.