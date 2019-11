Sassoli: "Necessitem una nova agenda per als drets de l'infant"

Durant la conferència d'Alt Nivell amb motiu del 30 aniversari de la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de l'Infant, el president de Parlament Europeu, David Sassoli, ha demanat que la protecció dels infants sigui una de les prioritats de la nova Comissió Europea.





Sassoli ha pronunciat el discurs d'obertura al costat de la reina Matilde de Bèlgica i al cantant espanyol i Ambaixador de Bona Voluntat d'UNICEF, David Bisbal.





Reina Matilde de Bèlgica, David Sassoli i David Bisbal a la Convenció de Nacions Unides sobre els Drets de l'Infant





Destacant la importància de la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de l'Infant, el president Sassoli ha declarat:





"La Convenció va ajudar a assegurar que els nens mai més puguin ser considerats propietat dels seus pares o de qualsevol altra autoritat. Segueix sent el tractat més ratificat de la història i ha ajudat a transformar la vida de milions de nens i nenes".





Durant el seu discurs, Sassoli, ha qualificat d'"inacceptable" que, en l'actualitat, més de 6 milions de nens menors de 15 anys moren cada any, el que significa, una mort cada 5 segons. "Segons les estimacions, si no actuem ràpidament, més de 55 milions de nens menors de 5 anys perdran la vida en 2030".





"La Unió Europea ha d'esdevenir un exemple en la defensa dels drets de l'infant a tot el món. És inconcebible que més de 152 milions de nens es vegin privats de la seva infància i educació i se l'obligui a treballar quan no pateixen les pitjors formes d'explotació com l'esclavitud, la prostitució o el reclutament com nens soldats. Hem de fer tot el possible per posar fi a aquests abusos".





"Des del Parlament Europeu reclamem la promoció i protecció dels drets de l'infant, també, a través de la política exterior de la UE, i hem demanat a la Comissió que proposi una estratègia i un pla d'acció per aconseguir aquest objectiu. El Parlament també ha designat un coordinador especial per als drets de l'infant, la vicepresidenta Ewa Kopacz".





Finalment, Sassoli ha animat a tots els nens i nenes presents a l'hemicicle durant la cerimònia "al fet que intervinguin, i que ho facin sempre que tinguin l'oportunitat. El dret a l'expressió ia la participació és clau per a la Convenció. Useu-lo com molts ja ho fan defensa el clima. Els adults tenim l'obligació moral, legal i política d'escoltar les vostres inquietuds i actuar".