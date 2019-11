Nova agressió a Sant Vicenç de Calders (Tarragona) contra dos vigilants de Rodalies

El sindicat Alternativa Sindical ha denunciat aquest dimecres 20 de novembre una nova agressió a dos vigilants de seguretat a l'estació de Rodalies de Sant Vicenç de Calders (Tarragona).





Segons el relat del sindicat, a què ha tingut accés Catalunyapress, tots dos vigilants van ser atacats per una dona que es trobava "totalment fora de si" i que va arremetre contra els vigilants quan aquests van intentar aturar-la.

MÉS INFORMACIÓ Noves agressions a vigilants de metro i el tramvia de Barcelona





Els agents van ser esgarrapats, mossegats i colpejats de gravetat per la detinguda, pel que se'ls va portar d'urgència a l'hospital per ser tractats i descartar també qualsevol contagi d'una possible malaltia. Des del sindicat asseguren que aquest últim punt no és infreqüent, sinó que ja va passar el passat mes d'octubre amb un company que patrullava a l'estació de Tortosa.





Alternativa Sindical denuncia "l'abandonament institucional que té el col·lectiu", per la qual cosa exigeix que se solucioni "la falta de mitjans de protecció físics i jurídics" perquè es posi fi a aquestes situacions que ocorren de forma periòdica. L'última agressió es va produir el passat dimarts 19 de novembre al metro i el tramvia de Barcelona.