Estampida de jutges a Catalunya: cent magistrats han sortit des de 2015

En els últims tres anys, fins a cent jutges han demanat un trasllat per abandonar el seu destí a Catalunya. L'origen d'aquesta estampida coincideix amb la recrudescència del 'procés' i l'aposta de la Generalitat per la unilateralitat.





Des que Artur Mas va convocar la primera consulta il·legal en 2014, els jutges s'han sentit molestos i intranquils per les conseqüències que l'independentisme pogués tenir sobre el poder judicial.









A més, la judicatura ha estat, al costat de la policia i la monarquia, el blanc de les crítiques del separatisme. Com a representants de l'estructura de l'Estat a Catalunya, diversos jutges han estat assetjats --com el jutge Llarena, que va ser assetjat a la seva casa per Arran--, i malgrat que diferents associacions judicials han criticat la persecució que pateix la professió, els 'escraches' contra els tribunals o l'assenyalament de jutges no afins amb l'independentisme a les xarxes ha estat una constant. Aquesta situació no ha fet més que empitjorar des de la publicació de la sentència del 'procés'.





Les dades no deixen lloc a dubtes: el 2017 van abandonar Catalunya 21 magistrats; el 2018, 48; i en els deu primers mesos d'això, ja són 32 els professionals que han preferit demanar una plaça en una altra comunitat autònoma.