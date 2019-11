L'economia espanyola creixerà aquest any a un ritme del 2%, quatre dècimes menys que el 2018, i es frenarà a l'1,6% el 2020 i 2021, segons l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), que ha empitjorat les seves perspectives de creixement, atur, deute i dèficit per a Espanya, on adverteix que la incertesa política genera "ambigüitat" en l'àmbit fiscal, segons l'última edició de l'informe 'perspectives Econòmiques de l'OCDE'.





D'aquesta manera, els nous pronòstics de l'anomenat 'Club dels països desenvolupats' resulten lleugerament menys optimistes que els de l'Executiu espanyol, que espera un creixement del 2,1% aquest any i de l'1,8% el 2020.









Tot i que Espanya segueix creixent substancialment per sobre de la majoria d'economies desenvolupades i de la mitjana de la zona euro (1,2% el 2019, 1,1% el 2020 i 1,2% el 2021) la intensitat de la alentiment de l'economia espanyola continuarà en 2020, quan l'OCDE confia que es moderi i fins i tot es reverteixi en la majoria la resta d'economies.





Així, la pèrdua de quatre dècimes en l'expansió del PIB prevista per al 2020 respecte a la de 2019 suposa la major desacceleració estimada per la institució entre els grans països avançats costat de Japó, que frenarà el seu creixement de l'1% el 2019 al 0,6 % el 2020.





La moderació de l'creixement econòmic en un context d'elevada incertesa i debilitat de la demanda exterior es reflecteix també en una evolució menys optimista del mercat laboral, de manera que l'OCDE ha empitjorat les seves previsions d'atur per a Espanya fins al 14,2% aquest any , quan al maig confiava que cauria a l'13,8%, mentre que per al 2020 i 2021 anticipa una taxa d'atur del 14,1% i 13,6% respectivament.





"Es preveu que la moderació del creixement econòmic el 2019 continuï en 2020 i 2021", assenyala l'OCDE, apuntant que la demanda interna continuarà sent el principal impulsor d'aquesta expansió, "encara que a un ritme més lent que en els últims anys", ja que la moderació del creixement de l'ocupació pesa sobre el consum i la major incertesa obstaculitza la inversió, mentre que el menor augment de l'mercat d'exportació serà un llast per a les exportacions.