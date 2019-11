L'Ajuntament de Barcelona tindrà al desembre la gestió directa del Port Olímpic

L'Ajuntament de Barcelona preveu assumir a partir de desembre de 2019 la gestió directa del Port Olímpic, a l'espera que en "els pròxims 15 dies" la Generalitat aprovi la delegació de competències per un període de 30 anys.





El primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, i la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, han celebrat que el consistori pugui assumir la gestió directa del Port Olímpic perquè "és una necessitat urgent" en què porten treballant molt de temps, segons han explicat, i han incidit que volen fer una transformació que permeti dir que s'ha recuperat un espai emblemàtic de la ciutat.





L'Executiu municipal presentarà al ple d'aquest mes de novembre una mesura de govern que inclou les prioritats, el model de gestió i les primeres actuacions a realitzar en l'àmbit del Port Olímpic.





El nou model, d'acord amb el Pla Director Estratègic aprovat l'octubre de 2018 en el ple municipal per unanimitat, s'estructura en quatre eixos: la integració del port amb la ciutat, un nou model d'usos i activitats, una reforma integral de l'espai públic, i la millora de la infraestructura portuària.





"EL MAIG DE 2020 NO HI HAURÀ DISCOTEQUES"





La transformació començarà pel Dic de Recer per solucionar els problemes d'excés que té i garantir la seguretat i la funcionalitat del port, i continuarà amb la nova concessió d'activitats i amb el cessament dels locals d'oci nocturn al moll de Mestral per adequar-los a nous usos vinculats a l'"economia blava i a un nou model de restauració de proximitat".









Janet Sanz ha insistit que el model ha de permetre el canvi de model de l'oci nocturn de Port Olímpic: "Al moll de Mestral a partir de maig de 2020 deixarem de veure discoteques, aquelles discoteques que han generat problemes de convivència, de seguretat, problemes de descans als mateixos veïns de l'entorn".





El primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz / EP





OPERACIÓ COMPLEXA





Collboni ha assegurat que la transformació durarà "probablement uns cinc o sis anys" i que serà complexa perquè s'hauran d'anar canviant progressivament les activitats i evitar que es solapin les actuacions perquè no deixi d'haver-hi activitat al Port Olímpic i hi hagi espais buits, ha dit.





Els restauradors podran seguir funcionant a l'almenys fins que es facin les obres al moll de Gregal, previstes per als anys 2023 i 2024, i Sanz ha garantit que intentaran que la gent que treballa al port tingui el mínim de molèsties possibles: "Fins que no comencin les obres al moll de Gregal, aquesta restauració no es mourà".





39 MILIONS D'EUROS





El projecte de transformació preveu una inversió de 39 milions d'euros aprovada pel ple municipal i es finançarà amb la generació d'ingressos provinents de la comercialització dels locals i els amarratges del port.





Collboni ha recalcat que és una de les inversions més importants que farà l'Ajuntament, i ha dit que aquesta transformació "aspira a fer-se mitjançant diners públics però que no costi diners públics".





CONSELL RECTOR





La coordinació de la gestió es vehicularà a través d'un Consell Rector com a màxim òrgan de Govern que estarà presidit per la Segona Tinença d'Alcaldia, i formarà part la Primera Tinença d'Ajuntament i el seu vessant econòmica, de comerç i de restauració, la regidoria d'Esports, al districte de Sant Martí, i els serveis municipals.





L'actuació, duta a terme per l'empresa municipal Barcelona Serveis Municipals (BSM), mantindrà la Comissió de Seguiment creada durant el procés de debat previ, que facilitarà que els grups municipals, el veïnat i altres agents implicats col·laborin en el model i avaluïn el seguiment i la gestió.