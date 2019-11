La indústria catalana perd més pes en el seu PIB que a la resta d'Espanya

Les dades de l'últim Baròmetre Industrial de COGITI i el Consell General d'Economistes indiquen que Catalunya ha patit una pèrdua de pes de la indústria en el seu PIB superior a la resta d'Espanya. I el fet que Catalunya representi un 23,48% de la indústria nacional i un 25,84% de la indústria manufacturera espanyola provoca un efecte arrossegament en l'economia espanyola en el seu conjunt.





Traslladats aquestes dades al conjunt del PIB nacional, vol dir que un de cada cinc euros que produeix el sector industrial a Espanya procedeixen de Catalunya i la desacceleració econòmica està deixant enrere a aquesta comunitat autònoma enfront d'altres. De fet els analistes econòmics preveuen que abans de final d'any Madrid aconsegueixi superar en riquesa a Catalunya.





Treballar en la indústria catalana era abans de la crisi sinònim de millors condicions de fer-ho en altres sectors. Però la pèrdua de llocs de treball ha anat acompanyada d'un descens del nombre d'hores treballades de mitjana de treballadors que romanen en el sector. Un descens que el CTESC ha quantificat de les 40,1 hores que es treballaven de mitjana el 2008 a les 39,7 del 2017 i que, tot i això, l'organisme assenyala que ha estat menor que en altres sectors.





I és que segons els experts la recuperació del sector industrial no passa per més hores per treballador, sinó per ampliar l'activitat. Aquest llanguir de l'històric sector industrial ve vinculat a molts factors i té una sèrie d'efectes sobre el conjunt de l'economia, tot i que destaca la productivitat. Aquesta pèrdua de pes de la indústria en favor del sector serveis és una de les principals causes explicatives que la productivitat de Catalunya hagi romàs pràcticament estancada.





Les nòmines en la indústria eren i són millors que les que cobren, mesurats a través de la variable de remuneració per hores, s'han recuperat des de l'esclat de la crisi en la indústria, a diferència del conjunt de la població. Si en el 2008, quan comença la recessió, un obrer industrial cobrava de mitjana una mica menys de 17 euros l'hora, doni 2016 va passar a guanyar 17,5 euros l'hora; gairebé dos euros menys que la mitjana de la població treballadora catalana.





D'altra banda entrar a treballar a una empresa i fer-ho amb un contracte temporal és una constant actualment en el sector industrial català. Segons dades de l'any 2014, el 43,6% dels ocupats amb menys de tres anys d'experiència en una mateixa companyia afirmava estar amb un contracte eventual; un estatus que baixava fins al 6,6% a partir dels tres anys. En algunes indústries, com les extractives, el primer percentatge escala fins al 62,4%.