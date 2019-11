Alarma per l'augment de concursos de creditors a Catalunya

El president de Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos, ha alertat aquest dijous que en el que va de 2019 s'estan registrant dades "preocupants" relacionades amb els concursos de creditors.









En una compareixença a la Comissió de Justícia de Parlament per presentar la Memòria judicial de 2018, ha destacat que el citat any va acabar la tendència a la baixa d'aquestes crisis empresarials registrada des de 2014, i que l'any passat ja hi va haver 1.483 concursos de creditors, el que va suposar un increment del 38,99% respecte a 2017.





En el que va d'any, Barrientos ha assegurat que aquest mateix indicador de possible crisi econòmica llança dades pitjors i que en els tres primers trimestres de 2019 ja hi ha hagut més de 1.500 concursos, mentre que la seva previsió per al cap d'aquest any és assolir entre 2.800 i 2.900 concursos de creditors.





Catalunya va registrar 1.636 concursos el 2014 i 1.224 el 2015 -un descens de l'25,18% -, mentre que hi va haver 1.103 el 2016 i 1.067 el 2017 -una reducció de l'3,26% -.





Una altra dada vinculada a la situació econòmica són els procediments per acomiadament, que entre 2017 i 2018 van créixer un 3,75%, passant de 18.275-18.960.