Rajoy, ara escriptor i conferenciant

Tres anys han passat des que l'expresident Mariano Rajoy deixés la presidència del Govern després de la moció de censura i es reincorporar al Registre de la Propietat, on havia demanat una excedència per a dedicar-se a la política. Però sembla que aquest retorn o li deixa molt temps lliure o no l'apassiona. I és que el gallec ja té dos plans en marxa.

















L'expresident espanyol està ultimant el llançament del seu nou llibre en el qual s'espera que expliqui part del que no s'ha vist o es coneix de tots els seus anys en política. Rajoy no està només en aquesta empresa, sinó que la que fos directora adjunta del Gabinet de la Vicepresidència del Govern, Edelmira Barreira (més coneguda com 'Miri'), també està participant en l'elaboració d'aquest llibre.





El pròxim 4 de desembre és el dia triat en què Plaza i Janés (l'editora) ha decidit que sigui el llançament que té lloc a l'auditori de la Fundació Rafael del Pi de Madrid. A més, l'expresident comptarà amb un gran mestre de cerimònies i líder de la ràdio, Carlos Herrera.





Però pesi al mateix temps que li pot dedicar a l'escriptura, Mariano Rajoy, a qui no paren de ploure-li les ofertes des que deixés la presidència, ha decidit inclinar-se per una: donar conferències. En els últims mesos se li ha vist compartint diverses trobades amb altres expresidents en els quals s'ha mostrat relaxat i amb do de paraula, per la qual cosa la principal agència de conferenciants d'Espanya, Thinking Heads, s'ha animat a fitxar-lo. I el Rajoy ha donat el seu braç a torçar.





Aquesta consultora s'ha convertit en una gran experta a fitxar talents del món de la política i entre la seva cartera de conferenciants compta amb Manuela Carmena, Alberto Ruiz Gallardón o Ana Pastor, entre altres, a més d'altres expresidents com Felipe González o José Luis Rodríguez Zapatero.





L'agència de conferenciants encara no ha fet públic l'anunci però aquests dies ja s'ha pogut veure a Mariano Rajoy a Mèxic, en una conferència amb l'expresident de Mèxic Vicente Fox i l'actor Arnold Schwarzenegger. I és que Thinking Heads és conscient que el mercat llatinoamericà és molt acollidor amb les xerrades dels exmandataris espanyols.





A l'espera que la consultora faci pública la notícia, la qual cosa sí ha donat a conèixer és que Miri, la directora adjunta del Gabinet de la Vicepresidència del Govern i la mà dreta de Rajoy en l'escriptura del llibre, ja forma part de la seva cartera de conferenciants.