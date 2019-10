L'expresident del Govern Mariano Rajoy ha recordat aquest dijous les reunions secretes que representants del PP van mantenir amb dirigents socialistes el 1992 per acordar els pactes autonòmics i el model territorial, i ha defensat que els actuals dirigents polítics d'aquests dos partits segueixin aquesta mateixa senda en els "grans temes d'Estat". "Convé que els dos grans partits siguem capaços de fer-ho", ha aconsellat.





Així s'ha pronunciat durant la presentació del llibre de l'exministre Jorge Fernández Díaz 'Cada dia té el seu afany' (Península) a la llibreria Troa-Neblí, un acte al qual han acudit l'actual secretari general del PP, Teodoro García Egea; l'exministra de Defensa María Dolores de Cospedal; i l'expresidenta del Congrés i actual número dos de Pablo Casado a la llista de Madrid, Ana Pastor.





També han assistit a aquest acte --en la llibreria Nebli de Madrid-- l'exministra d'Ocupació Fátima Báñez; l'exministra de Sanitat i actual portaveu del PP a Brussel·les, Dolors Montserrat; l'exsecretària d'Estat de Comunicació, Carmen Martínez-Castro; i l'exportaveu d'Exteriors del Grup Popular, José Ramón García-Hernández, entre d'altres.









Rajoy ha assenyalat que durant el Govern de Felipe González van estar "pràcticament un any reunits" cada dilluns al Ministeri d'Administracions Públiques representants dels dos grans partits. Per part del PP, Jorge Fernández Díaz, Alberto Ruiz Gallardón i Rajoy mentre que la delegació socialista la componien José María Benegas, Abel Caballero, Paco Peña i José Manuel Echegaray.





L'excap de l'Executiu ha relatat que eren reunions "allunyades de les pressions del dia" i que compatibilitzen en públic amb els "estacades que rebia el Govern d'Espanya al Parlament". No obstant, ha subratllat que van arribar a un acord sobre "un tema important" i des de llavors va veure clar que en els assumptes d'Estat, com aprovar l'Estat autonòmic, els models de finançament o aplicar l'article 155 de la Constitució, "convé que els dos grans partits que durant 40 anys van governar a Espanya es posin d'acord".





Seguint amb aquest mateix esperit de pacte, ha recordat que amb els 156 escons que va aconseguir el PP el 1996 "no es podia governar" i van arribar a acords amb CiU i PNB. "Les coses van sortir bé", ha manifestat, per subratllar que les negociacions i els acords del Pacte del Majestic que van signar José María Aznar i Jordi Pujol el 1996 fur "transparents" i la Constitució "no va ser lesionada en aquell moment".





LES CESSIONS DELS POLÍTICS DE LA TRANSICIÓ





A més, ha destacat que en la Transició havia polítics que "veien les coses de manera diferent", que havien estat en el règim de Franco i altres que venien de l'exili. "Eren persones que discrepaven en moltes coses, fins i tot en el fonamental, però els unia una cosa que tots hem de tenir en compte en la vida política, que era la seva preparació i la seva capacitat de cedir en les seves posicions quan l'interès general així ho demandava", ha assenyalat.





Rajoy també ha fet referència al capítol dedicat a la "llarga agonia de la UCD" i com després "a gairebé ningú li va anar malament". "Només als quals no es van unir", ha fet broma, per recordar poc després del congrés de València de 2008, després de la seva segona derrota davant el socialista José Luis Rodríguez Zapatero i quan Esperanza Aguirre va amenaçar de disputar-li el lideratge. "No va sortir malament i això que vaig ser elegit president del PP", ha ressaltat.





En la seva intervenció ha al·ludit a més a la crisi econòmica, amb cinc anys de creixement negatiu, i ha dit que espera que no torni a "repetir mai més". "Hem tingut la sort que hi ha molta gent que ha oblidat encara que el que no convé oblidar és les causes de la mateixa per no tornar a repetir-la i que no es faci realitat que l'home és l'únic animal que ensopega dues vegades en la mateixa pedra", ha emfatitzat.





ELS "INJUSTOS ATACS" A FERNÁNDEZ DÍAZ





Rajoy, que ha dit que coneix Fernández Díaz des de fa més de trenta anys i han treballat junts en diversos ministeris, ha esmentat també els "injustos atacs" que va patir com a ministre de l'Interior i ha assenyalat que "sens dubte té motius per estar orgullós i satisfet "de la seva trajectòria política.





L'expresident ha aconsellat llegir aquest llibre d ' "història recent" que resumeixen els 40 anys de vida política de Fernández Díaz, una tasca d'una "complexitat enorme" que requereix "haver estat allà, on passaven les coses, haver viscut molt, tenir informació i saber prioritzar ". A més, ha destacat que és un llibre "valent" que recull "algunes confessions molt personals".





FERNÁNDEZ DÍAZ DEMANA ESCOLTAR LA "EXPERIÈNCIA" DE RAJOY





Fernández Díaz, que ha elogiat Rajoy i ha agraït la presentació del seu llibre, ha revelat que li van encarregar que al congrés de 1989 de la refundació del PP li van encarregar la tasca de "fer de mediador entre Fraga i Hernández Mancha".





A més, l'exministre ha dit que espera que se segueixin escoltant els consells de Rajoy, ja que, al seu entendre, el país travessa una situació que requereix que persones del seu "tremp, experiència i saber" poden "aportar molt i són molt necessàries ". "Crec que homes d'Estat com tu en moments com aquests són necessaris per a Espanya", ha conclòs.