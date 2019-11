La fugida de Rivera provoca un cisma a Ciutadans

Ciutadans ha posat fi aquest dijous a l'etapa d'Albert Rivera amb la sortida de l'secretari general, José Manuel Villegas, i de l'secretari de Comunicació, Fernando de Páramo, que el van acompanyar des de l'època en què Cs era un partit català i que ara han decidit deslligar el seu futur de el de la formació taronja.









Tant Villegas com De Páramo han anunciat aquest dijous que no optaran a formar part de la nova Executiva de la formació taronja, que serà elegida pels afiliats en primàries. Ho han fet deu dies després de les eleccions generals de l'10 de novembre, en què Cs va perdre més de 2,5 milions de vots i 47 diputats i que van provocar la dimissió d'Albert Rivera com a president.





Mentre que De Páramo ha renunciat al seu escó al Congrés i ha deixat la política --com va fer Rivera--, Villegas ha dit estar "a disposició del partit per ajudar en la transició fins al congrés" extraordinari que se celebrarà a partir de març i "lliurar el testimoni " a la nova direcció de Ciutadans.





Ara, Inés Arrimadas es perfila com la propera presidenta de Ciutadans, de fet ha expressat públicament la seva voluntat de pilotar el vaixell i sembla ser qui més suports concita al partit. La portaveu al Congrés, de moment, aposta per fer autocrítica davant els "errors d'estratègia", per exemple a l'haver "desorientat" a l'electorat, però diu que caldrà seguir reflexionant sobre això.





La seva intenció és aprofitar l'actual crisi per aconseguir que el partit surti unit i reforçat després de la V Assemblea General i que es pugui "obrir una nova etapa" que els permeti tornar a créixer en el futur. Per a això, no veu necessari "canviar la ideologia" de la formació taronja ", però sí fer" canvis estructurals ".





I és que són molts els membres de el partit que han apostat per aquesta reforma i que en els últims mesos s'han mostrat contraris amb la gestió d'Albert Rivera. De fet, han hagut dimissions tan importants com la de Toni Roldán que molts ara volen reincorporar després de la partida de què va ser líder d'el partit





I és que encara que Arrrimadas no ha aclarit a què es refereix amb fer "canvis estructurals", és probable que la sortida de diversos dels principals dirigents faciliti aquesta nova etapa que vol iniciar. La renovació ja ha començat amb la marxa de Rivera, Girauta, De Páramo i Villegas, encara que aquest últim ha donat a entendre que estarà en la gestora que es constituirà el 30 de novembre.





Dels qui van començar la seva trajectòria política a Catalunya al costat de Rivera, queden encara en el Comitè Permanent el secretari d'Organització, Fran Hervías, el de Finances, Carlos Cuadrado, i el d'Acció Institucional, José María Espejo-Saavedra.





Espejo-Saavedra s'havia quedat sense escó a la cambra baixa, però ara podria ocupar el lloc que ha deixat lliure De Páramo, ja que és qui el seguia a la llista per Barcelona. A Catalunya, va tenir un paper clau al costat de Arrimadas, com a vicepresident segon de Parlament, enfront de l'procés independentista.





Hervías, que no va revalidar a les urnes l'escó per Granada que havia obtingut a l'abril, ha suggerit que el seu desig seria continuar en la direcció de el partit. Tot i que aquesta setmana hi va haver una campanya a favor seu en Twitter, on afiliats i càrrecs de Cs li van mostrar el seu suport, també hi ha altres veus en el partit que reclamen la seva dimissió.





Però a la fi, serà Arrimadas qui decidirà a qui inclou en el seu equip ia qui deixa fora. En qualsevol cas, fonts de la formació taronja creuen que en la futura Executiva hi haurà unitat perquè, a l'contrari que en altres partits, en Cs no hi ha hagut grans divisions ni han sorgit sectors rupturistes, malgrat les discrepàncies que hi va haver respecte a l'estratègia.