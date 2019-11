Arrimadas s'envolta del cercle de Ciutadans a Andalusia per prendre el control del partit

Arrimadas ha fet el pas per substituir Albert Rivera al front de Ciutadans. No obstant això, la de Jerez no vol estar sola en aquesta nova etapa, sinó que planteja nodrir el seu equip més proper amb càrrecs de la federació andalusa del partit.





Segons publica 'El Confidencial Digital', Arrimadas desitja que aquesta nova singladura no estigui marcada per un hiperlideratge del president del partit, sinó que sigui una espècie de comitè polític el que assumeixi la direcció de la formació. Per aquest motiu la "presidenta de Ciutadans en funcions" --el càrrec orgànic que ostenta ara mateix Arrimadas-- hagi apuntat a Sud per formar la seva camarilla.









L'home que més números té per esdevenir l'escuder d'Arrimadas és Juan Marín, número dos de l'executiu autonòmic i un dels dirigents més propers a la nova líder. A nivell intern, la seva suma de voluntats ja comença a conèixer-se com el "Clan de Sanlúcar".





En aquest grup també hi ha el portaveu de Ciutadans al Parlament andalús, Sergio Romero, i podrien integrar-se altres militants de la delegació andalusa de Cs.





PRIMERA CONSIGNA: ALLUNYAR DE VOX





Tant Arrimadas com Marín estarien d'acord en que la línia política dels "taronges" hauria de diferenciar de Vox i, per extensió, de la dreta. Tots dos estan disposats a travar converses amb el PSOE sempre que els socialistes recuperin una centralitat que Ciutadans els acusa d'haver perdut pels seus pactes amb Podem i independentistes.





Aquest viratge significaria que alguns dels primers espases que van acompanyar a Rivera podrien baixar del de confiança de Arrimadas. Entre ells es troba l'actual secretari d'organització, Fran Hervías, un dels artífexs de les passades i desastroses campanyes electorals.