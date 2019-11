Arrimadas es postula per succeir Rivera

La portaveu de Ciutadans al Congrés, Inés Arrimadas, ha assenyalat aquest dilluns que compta amb el suport "majoritari" del partit per liderar la formació després de la dimissió d'Albert Rivera, però ha insistit que respectarà el procés de primàries.









"Crec que tinc el suport, no sé si unànime perquè és pretensiós, però absolutament majoritari, però hem de complir uns terminis. Aquest partit és democràtic i farem primàries", ha assenyalat Acostades en una entrevista a Antena3.





A el temps que ha insistit que el recanvi no serà "com quan Aznar va triar Rajoy", en referència a el canvi de lideratge al PP el 2004.





"En situacions difícils és quan cal fer un pas endavant", ha subratllat, sobre la possibilitat de postular per presidir Ciutadans. "Sóc aquí, estic fort i valent. Vaig a estar a l'altura de les circumstàncies, però vaig a respectar els terminis", ha assegurat Arrimadas, indicant que està "aclaparada" pel suport rebut.





La dirigent taronja ha mostrat el seu desig que "hi hagi canvis en el partit", i entén que de la situació que viu el partit, que va perdre 47 escons i 2,5 milions de vot, es pot treure una lliçó positiva i " millorar coses".





Acostades ha posat en valor que Rivera dimitís, assumint la seva responsabilitat pels resultats i "no s'aferrés a la butaca". Segons ha explicat, Rivera va esperar a l'Executiva de dilluns per formalitzar la seva dimissió i comunicar-ho en públic. "Fins per això va ser elegant. Va ser un gest bonic", ha argumentat.





Al seu torn, ha anunciat que assumirà el lloc de presidenta de el grup parlamentari, en substitució d'Albert Rivera, mantenint també el càrrec de portaveu.





Pel que fa a les crítiques d'exdirigents com Javier Nart, que va estendre la responsabilitat del desastre electoral a tota l'Executiva taronja i va apuntar a una dretanització de el partit, Acostades ha assenyalat que no assumirà "els mantres de l'esquerra".





"Ciutadans sempre ha estat al centre, és un partit liberal, cosa que no existia al nostre país", ha assenyalat, carregant contra els qui "vulguin dinamitar el partit per dins i que ens anem tots".