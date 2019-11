Arrimadas no compta amb el PP en la seva estratègia per enfortir Cs

Inés Arrimadas, que es postula per succeir Albert Rivera al front de Ciutadans, no compta amb el PP a la nova estratègia del partit.













Amb només deu diputats, Cs es resisteix a pactar amb el PP a Catalunya, i aposta per definir el seu propi full de ruta, apostant pel constitucionalisme però marcant distàncies amb el PP.





El PP no descarta la unitat del bloc centredreta i traçar aliances amb Cs, però la formació taronja es resisteix que siguin els de Pablo Casado qui prenguin les regnes del seu futur.





Des de la cúpula de Cs, capitanejada per Arrimadas, són conscients de la caiguda en picat de el partit entre les eleccions d'abril i novembre, però confien en una remuntada.





L'adéu de Rivera a la política després dels comicis generals de el 10 de novembre va ser el pitjor dia de el partit des de la seva fundació el 2006.





A Catalunya, el PP tampoc gaudeix de bona salut, i és que tan sols va treure dos diputats en els comicis del 10-N. Això serveix com a argument a Cs per no pactar un projecte comú amb els populars en la comunitat.





Si el president de la Generalitat, Quim Torra, queda inhabilitat en el judici per col·locar en edificis públics pancartes a favor dels polítics presos i es convoquen eleccions a Catalunya, Cs tindrà una nova prova de foc a les urnes.