La majoria d'adolescents no realitzen suficient activitat física

Més del 80% dels adolescents entre els 11 i 17 anys no compleixen amb les recomanacions actuals de almenys una hora d'activitat física al dia, el que posa en risc la seva salut, revela un estudi publicat aquest dijous.





L'estudi, realitzat per investigadors de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), va ser publicat a la revista 'The Lancet Child & Adolescent Health' i es basa en dades reportades per 1,6 milions d'estudiants de 146 països examinats entre 2001 i 2016, amb edats entre 11 i 17 anys. El document conclou que les nenes són menys actives que els nens en tots els països excepte en quatre: Tonga, Samoa, Afganistan i Zàmbia.





A Espanya, un 69,8% dels joves i un 83,8% de les adolescents no fan prou exercici. Són xifres lleugerament millors que la mitjana, però no són massa encoratjadores.





Manté la tendència global, segons dades observades el 2016, que les nenes registrin menys activitat física (90,7%), ocupant el lloc 125 en la taula entre els 146 països avaluats. En el cas dels homes, les xifres són millors (78,1%), ocupant la 55a posició en el rànquing.





L'estudi ('A balanced línia life') destaca que la prevalença de l'activitat física (registrada entre 2001 i 2016) va disminuir lleugerament en els nens (del 80% al 78%), mentre que a les nenes no hi va haver canvis amb el temps (romanent al voltant del 85%). "Es necessiten accions polítiques urgents per augmentar l'activitat física, en particular pel que fa a les nenes, motivant a una pràctica regular i animant aquells que ja exerceixen una activitat regular a continuar per aquest camí", afirma la coautora de l'estudi de l'OMS Regina Guthold.





Pel que fa a les nenes, els nivells més baixos d'activitat física insuficient es van observar a Bangla Desh i l'Índia, on, segons les investigacions, les dades poden explicar-se per factors socials, com l'augment de les tasques domèstiques. En el cas dels nens, les xifres més baixes es van registrar a Bangla Desh, l'Índia i els Estats Units, i en els dos primers països les dades poden explicar-se per la gran atenció prestada als esports nacionals, com el criquet. En el cas dels Estats Units, el percentatge pot justificar-se per la bona qualitat de l'educació física a les escoles, per la gran cobertura dels mitjans de comunicació vinculada a l'esport i pel fàcil accés als clubs esportius (hoquei sobre gel, futbol americà, bàsquet o beisbol).





L'OMS recomana que els adolescents realitzin activitat física de moderada a intensa durant almenys una hora al dia, posant l'accent en què els efectes de l'activitat física sobre la salut són crucials, especialment en termes de rendiment cardiorespiratori i muscular, així com en el desenvolupament cognitiu i la socialització dels adolescents.





Els autors d'aquest estudi assenyalen la importància que els governs prenguin mesures per identificar les causes per tal de combatre les desigualtats socials, econòmiques, culturals, tecnològiques i ambientals que poden perpetuar les diferències entre nens i nenes.





Segons Fiona Bull, de l'OMS, "aquestes polítiques han de donar suport al desenvolupament de totes les formes d'activitat física, incloent-hi l'educació física, el joc i les activitats recreatives, i proporcionar entorns segurs perquè els joves puguin caminar i anar en bicicleta". Els autors conclouen que, en cas de continuar aquestes tendències, no s'assolirà l'objectiu acordat en l'Assemblea Mundial de la Salut de 2018, que és aconseguir menys del 70% de la inactivitat física per 2030.