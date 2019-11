El 10% de les demències es poden revertir amb una detecció precoç

L'Hospital Sagrat Cor de Martorell (Barcelona) dedica un curs a les demències, aquest divendres i dissabte al Sant Rafael de Barcelona, per tal de millorar el seu coneixement entre els professionals i conscienciar sobre la importància de la detecció precoç, ja que el 10% de les demències es pot tractar i revertir.





Es tracta de les demències secundàries, que són aquelles de les que es coneix la causa, a diferència de les primàries, i es poden tractar, encara que moltes vegades es confonen amb demències primàries i el pacient no rep tractament, al que se suma que solen tenir una evolució més ràpida -en pocs mesos- que les primàries, ha explicat el Sagrat Cor en un comunicat aquest divendres.





Poden ser degudes a factors diversos, com ara un dèficit de vitamina B, trastorns metabòlics, malalties endocrines, consum de tòxics o tumors, entre altres factors, i aquest XIV Curs d'Actualització en Psicogeriatria aprofundirà en la seva detecció.





Les demències secundàries poden ser degudes a múltiples factors, com trastorns metabòlics (ex .: alteracions en els nivells de calci, síndromes d'insuficiència hepàtica, renal o pulmonar ...), malalties endocrines (ex .: hipo i hipertiroïdisme, etc.) o consum de tòxics (fàrmacs, alcohol ...), entre molts altres. Tal com explica el doctor Domènec Gil, neuròleg de l'Hospital Sagrat Cor de Martorell, una persona amb hipertiroïdisme pot desenvolupar una demència, que es manifesta amb dèficit d'atenció, deteriorament de la memòria, inquietud, irritabilitat i inestabilitat emocional. De la mateixa manera -segons l'especialista- una mancança de vitamina B12 pot donar lloc a una simptomatologia molt similar a les fases inicials de la malaltia d'Alzheimer, com a falta d'atenció i dèficit de memòria.





DETECCIÓ PRECOÇ





En les demències secundàries, quan es tracta la malaltia de base, el quadre demencial va revertint i, en molts casos, la persona recupera la seva funció cognitiva normal. Per això, és molt important la detecció precoç.





"Tant els professionals sanitaris com els familiars dels pacients tenen, sovint, una actitud nihilista pel que fa a aquesta problemàtica, és a dir, en creure que es tracta d'una demència incurable, el pacient pot no rebre el tractament necessari", assenyala el doctor Manel Sánchez, sotsdirector mèdic de l'Hospital Sagrat Cor de Martorell i impulsor d'aquestes jornades.





Segons el Dr. Sánchez, la realització de les proves diagnòstiques adequades és essencial per abordar aquests trastorns, ja que, si la demència persisteix per un període llarg de temps, pot arribar a ser irreversible.