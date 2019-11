L'ambaixador rus veu una "fantasia" relacionar agents russos amb el procés

L'ambaixador de Rússia a Espanya, Yuri Korchagin, ha desdenyat les informacions que apunten a la presència a Catalunya d'un grup lligat als serveis d'intel·ligència russos: "A l'espai mediàtic d'Europa Occidental i els EUA circulen fantasies diverses sobre grups que van arribar per dues hores i després es van anar".









Korchagin ha concedit una entrevista a les agències russes Sputnik, RIA Novosti i Tass -ambdues oficials- en què es mostra indignat per les informacions i afirma que hi ha "forces que busquen soscavar les relacions d'amistat entre Rússia i Espanya, que es desenvolupen de manera positiva". L'Ambaixada russa a Madrid ha difós el contingut de les entrevistes.





El titular de Jutjat Central d'Instrucció número 6 de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, investiga en diligències secretes la relació entre un suposat espia rus expert en sabotatges i membre d'una facció desestabilitzadora, amb els membres de l'Equip de Resposta Tàctica (ERT) dels Comitès en Defensa de la República detinguts el passat mes de setembre i en presó provisional.





En concret, les indagacions se centren en la brigada 29155, una facció de el Departament Central d'Intel·ligència de Rússia (GRU) que s'hauria estat desplegant a Europa Occidental durant més d'una dècada amb l'objecte de desestabilitzar diferents estats i que podria estar intervenint en Catalunya.





S'investiga, en concret si l'ERT anava a reunir-se amb membre de la 29155 d'alta gradació que opera sota el pseudònim de Sergey Fedotov, que ja havia estat abans a Catalunya.





"Un turista va arribar i després se'n va anar. Una cosa realment molt estrany", ha ironitzat el cap de la missió diplomàtica russa a Espanya i recull l'agència Sputnik.





A més, ha pronosticat que apareixeran noves publicacions amb un contingut similar, "després d'això apareixeran ciutadans preocupats, o algú més, que preguntaran a el Govern per què manté silenci". Per això, creu que "els espanyols, que no pateixen de miopia política, han de pensar en que l'inici de la promoció d'aquestes notícies no només pot tenir efecte exterior, sinó també interior".