El Govern canvia d'opinió i no permet que els funcionaris treballin el 6 de desembre

El Govern no permetrà el final que els funcionaris de l'administració catalana puguin treballar el 6 de desembre, dia de la Constitució, un dels compromisos que havia assumit el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat, Jordi Puigneró.









Fonts de la Conselleria de Polítiques Digitals i Administració Pública han lamentat que el departament no ha aconseguit l'adhesió de la majoria dels sindicats: "No podem tirar endavant una mesura que no compta amb el suport dels representants dels treballadors".





De tota manera, Puigneró tornarà a intentar tirar endavant aquesta mesura el proper any, incloent també el 12 d'octubre, Dia de la Hispanitat.





En una resposta parlamentària, el conseller ha sostingut que havien trobat un mecanisme que "respectava" els drets de tots els treballadors públics, tant els que volien treballar aquest festiu com els que no.





A pregunta de Ferran Pedret (PSC-Units), el conseller ha respost que van presentar a la Mesa Sectorial de Negociació del Personal d'Administració i Tècnic una proposta perquè els empleats públics poguessin treballar aquest dia.





Aquesta fórmula, segons fonts del departament, consistia en habilitar espais de la Generalitat que ja, d'entrada, es preveu que estiguin oberts el dia 6 de desembre per dur a terme un procés de consulta i negociació per impulsar un pla de millora de l'administració .





Les citades fonts han remarcat que aquesta fórmula havia de ser voluntària i no podia costar diners a l'administració, i que als funcionaris que acudissin se'ls "convalidarien" aquestes hores a canvi d'altres.





SINDICATS





La Taula Sectorial de Negociació del Personal d'Administració i Tècnic representa tan sols a un terç dels empleats de la Generalitat i no inclou a professors i sanitaris de l'Institut Català de la Salut (ICS), i està formada per CCOO de Catalunya, UGT de Catalunya, CSIF, la Intersindical de Catalunya (IAC) i Intersindical-CSC.





Fonts sindicals han explicat que van rebutjar la proposta de Puigneró perquè la taula no tenia competència per decidir-ho i van al·legar que no són representatius de tots els empleats públics.





Miguel Ángel Merino, de CCOO de Catalunya, ha explicat que la proposta de Puigneró menyspreava una demanda històrica dels sindicats de la funció pública -impulsar un pla modernització de l'administració- i utilitzaven aquest fet com a "excusa" per oferir treballar a funcionaris el Dia de la Constitució.





Carles Villalante (UGT de Catalunya) ha alertat que es volia considerar com a dia laborable que funcionaris anessin a debatre sobre mesures de millora de l'administració: "No té suport legal ni jurídic. És una provocació i una vergonya".





L'únic sindicat que va recolzar la proposta del conseller va ser la Intersindical-CSC, una de les organitzacions que demana que es pugui treballar en festius com el 6 de desembre.





Fonts de la Intersindical-CSC han exposat que van recolzar la iniciativa perquè permetia treballar aquest festiu, tot i que l'han titllat de rara: "No és la manera".