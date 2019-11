Carles Mundó veu "inevitables" unes eleccions si el Govern no aprova pressupostos

L'exconseller de Justícia de la Generalitat Carles Mundó ha advertit que "les eleccions són inevitables" si el Govern, que avui governa amb Pressupostos de 2017, no aconsegueix aprovar els del 2020.





En una entrevista d'Europa Press, Mundó -que acaba de publicar el seu llibre 'El referèndum inevitable' (Pòrtic 2019) - valora que l'actual Govern "és fràgil, com qualsevol govern que no té una majoria sòlida al Parlament".





Tot i aixà, ha puntualitzat: "Si ens abstraiem del soroll polític, a la fi les conselleries de la Generalitat no han deixat de fer la seva feina i d'intentar servir els ciutadans de la millor manera que poden".





Carles Mundó, condemnat pel Tribunal Suprem (TS) a 1 any i vuit mesos d'inhabilitació per desobediència en el procés sobiranista, explica al llibre la seva vivència com a acusat en el judici, la sentència i la seva anàlisi de la situació política actual a Catalunya.





PACTE PSOE-PODEMOS





En el seu llibre, veu el referèndum com inevitable perquè les urnes i els vots de la gent són l'element indefugible per canviar l'estatus polític de Catalunya, i recalca que per aconseguir "una majoria inapel·lable cal sumar a molta més gent a favor d'aquest objectiu i desactivar l'hostilitat dels que no ho comparteixen".





No obstant això, admet que el referèndum "avui és impossible" perquè l'Executiu central no té cap predisposició a autoritzar-lo, i, si bé rebutja posar dates de quan podria celebrar-se, fa servir la metàfora de l'escalada de l'Everest per parlar d'arribar a la independència de Catalunya: cada vegada és més difícil culminar encara que falti cada vegada menys.





Sobre si un pacte PSOE-Unidas Podemos acostaria aquest objectiu, respon: "Cap dels grans partits espanyols té entre els seus objectius permetre que es faci un referèndum sobre la independència de Catalunya. La posició del PSOE és idèntica a la del PP".





INVESTIDURA DE SÁNCHEZ





Per Mundó, de cara a la investidura "els vots d'ERC han de servir per fer política i per trobar un acord", però considera que perquè l'acord sigui possible el PSOE ha de moure.





"Si el PSOE no fa cap proposta, crec que és el PSOE que està decidint que rebutja el suport d'ERC", ha avisat, per la qual cosa insisteix que la pilota està clarament a la teulada dels socialistes.





Segons ell, les condicions d'aquest suport haurien de passar per reconèixer explícitament que hi ha un conflicte polític, obrir una negociació bilateral amb Catalunya i crear una taula de diàleg sense que ningú vés per endavant cap tema.