Mundó qualifica el document 'Enfocats' de "estrambòtic"

L'exconseller de Justícia, Carles Mundó ha incidit durant la seva declaració davant del tribunal del 'Procés' al Tribunal Suprem en què quan el 6 de setembre de 2017 el va signar el decret de convocatòria del referèndum, juntament amb la resta del Govern de Carles Puigdemont , la llei que el sustentava "formava part de l'ordenament jurídic" de Catalunya perquè encara no havia estat suspesa. El tribunal de garanties, que ja havia deixat actuat contra resolucions anteriors del Parlament es va reunir d'urgència al dia següent i va deixar en suspens la convocatòria.





Mundó, el segon acusat en llibertat a declarar en aquest judici, s'enfronta a una pena de 7 anys de presó pels delictes de desobediència i de malversació de fons públics. Igual que l'exconsellera Dolors Bassa, ha trencat amb l'estratègia de mandataris d'ERC com Oriol Junqueras i Raül Romeva i si ha contestat al representant de la Fiscalia, que en aquest cas era Javier Zaragoza.





L'important, segons Mundó, és el que el Govern va realitzar després de la suspensió de la convocatòria, i ha assegurat que ell va respectar tots els requeriments del TC i no va realitzar cap acció relacionada amb el referèndum des del moment en què va ser suspès. "No em faci responsable d'interpel·lar als meus companys, només sóc responsable de les meves actuacions", ha respost al fiscal Saragossa.





L'exmandatari català també ha dit desconèixer l'existència del document Enfocats -una mena de full de ruta de l'independentisme confiscada al que va ser número dos de l'exvicepresident Oriol Junqueras-, el contingut, un cop va tenir accés a ell en la causa, ha qualificat de " absolutament estrambòtic ".





NO HA CONTESTAT A ALGUNES PREGUNTES





Al llarg del seu interrogatori, l'exconseller de Justícia ha eludit respondre a diverses de les preguntes del fiscal, referides al contingut de la llei de Transitorietat per la República Catalana, al·legant que aquestes preguntes no tenien cap relació amb els delictes concrets dels que s'acusa. Altres preguntes rebutjades es referien al contingut de diversos 'tuits' que Mundó va publicar sobre les concentracions davant de la Conselleria d'Economia el 20 de setembre de 2017 i la consulta de l'1 d'octubre.





En relació amb la malversació, ha manifestat que el Govern com a tal no és un "organisme de contractació", ja que aquestes les realitza cada departament mitjançant un procés que dura com a mínim uns 45 dies i sota la supervisió d'un grup d'almenys vint funcionaris, als quals se sumaven en aquest moment controls addicionals des del Govern central.





En aquest punt, Mundó ha manifestat que el referèndum "no es va sufragar amb diners públics" i que "està acreditat sense cap dubte" que les factures intervingudes a l'empresa Unipost -encarregada suposadament del repartiment de material per a la consulta- "mai es van pagar ".





MARATÓ DE 9 HORES





L'extensió de la sessió del judici d'aquest dimecres, en el moment en què es superaven les nou hores, ha motivat la intervenció de l'advocat de l'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, que ha interessat la seva interrupció atès que la declaració del seu client està prevista per demà dijous i ha de despertar a la presó a les 6.00 hores.





Marchena ha respost que el tribunal vol garantir el dret dels acusats a un procés sense dilacions perquè el judici no s'allargui durant molts mesos i, tot seguit, ha donat la paraula a l'advocada de l'Estat perquè comencés a interrogar Mundó. En aquest moment passaven un quart de la nit.





En resposta als Serveis Jurídics de l'Estat, representats per la cap del Penal de l'Advocacia, Rosa Maria Seoane, Mundó ha reconegut que va votar l'1-O i que la seva preocupació en aquest moment era que no es gastés diners públics en la consulta , extrem que no va tenir lloc. Aquesta era la interpretació que Mundó ha assenyalat que va fer de la prohibició dictada pel Tribunal Constitucional.