Contaminació lumínica: la amenaça més gran per als insectes i la vida a la Terra

La contaminació lumínica és una de les principals, si no la més gran amenaça per a la vida dels insectes, un "apocalipsi" que pot, al seu torn, posar en perill la vida a la Terra.





Els científics diuen que és un tema que passa desapercebut i sovint oblidat, però recorden que la mort d'aquests animals pot evitar-se simplement apagant llums innecessàries.





Segons un article del diari britànic 'The Guardian', que va consultar a diversos experts, la llum artificial durant la nit pot afectar tots els aspectes de la vida dels insectes, com atraure les arnes a la mort en les bombetes, il·luminar les preses de rates i granotes, pertorbar els signes d'aparellament de les cuques de llum o confondre les marietes, que utilitzen la llum de les estrelles per guiar-se.





"Creiem fermament que la llum artificial durant la nit -en combinació amb la pèrdua d'hàbitat, la contaminació química, les espècies invasores i el canvi climàtic- està provocant el declivi dels insectes", conclouen els científics després d'avaluar més de 150 estudis. "Diem que la llum artificial de nit és un altre factor important -però sovint oblidat- en l'apocalipsi dels insectes".





No obstant això, a diferència d'altres determinants d'aquest declivi, la "contaminació lumínica", com l'anomenen els experts, és relativament fàcil d'evitar simplement apagant els llums innecessaris i utilitzant les persianes adequades. "Fer-ho pot reduir en gran manera les pèrdues immediates d'insectes", expliquen.





Brett Seymoure, ecologista de la Universitat de Washington a St Louis i autor de l'estudi, indica: "La llum artificial a la nit és la il·luminació causada per éssers humans -des de l'enllumenat públic fins a la crema de gas de l'extracció de petroli pot afectar els insectes pràcticament en cada part imaginable de les seves vides".





CONSEQÜÈNCIES DEVASTADORES





Els col·lapses a la població d'insectes van ser reportats a Alemanya i Puerto Rico, i el primer estudi científic mundial, publicat al febrer, va revelar que la disminució d'aquests animals amenaça de causar un "col·lapse catastròfic dels ecosistemes de la natura".





L'últim estudi revela que el nombre d'insectes a tot el món està disminuint ràpidament.





"La seva absència tindria conseqüències devastadores per a la vida en aquest planeta", conclou la investigació, publicada a la revista 'Biological Conservation'. Els científics també diuen que la llum ha estat utilitzada des de fa molt temps pels agricultors per matar deliberadament els insectes. No obstant això, a mesura que la població humana creix i el cost de la il·luminació disminueix, la contaminació lumínica comença a afectar una quarta part de tota la superfície de la Terra.





S'estima que hi ha milions d'espècies d'insectes, la majoria dels quals són encara desconeguts per a la ciència, i prop de la meitat són nocturns.





Les espècies més actives durant el dia també poden ser pertorbades per la llum en la nit quan estan en repòs.





L'impacte més conegut de la contaminació lumínica és el de les arnes atretes per les bombetes, que confonen amb la Lluna.









Un terç dels insectes "atrapats" en l'òrbita d'aquestes llums moren abans de l'alba, ja sigui per esgotament o per haver estat menjats.