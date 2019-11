L'Espanya de Nadal arriba a la seva final a Madrid

L'equip espanyol de Copa Davis jugarà la seva desena final del torneig després d'eliminar aquest dissabte a la Gran Bretanya, una sèrie rescatada de nou per Rafa Nadal, després de guanyar el seu partit i després apuntar-se al decisiu dobles amb Feliciano López, a la recerca a la Caixa màgica de Madrid de la sisena Enciamera contra Canadà.





Espanya torna a una final de Davis set anys després de la que va perdre contra República Txeca el 2012, sota el lideratge absolut de Nadal. El número u del món va salvar per tercera vegada aquesta setmana l'eliminació de l''Armada', amb la seva victòria (6-4, 6-0) davant Daniel Evans. Després, com en quarts de final amb l'Argentina, el balear va tornar a saltar a la pista per al desempat dels dobles.





Amb Feliciano i no Marcel Granollers aquest cop, el de Manacor va aixecar a l'equip espanyol, en un desenllaç d'infart, davant d'una parella amb més d'una dotzena de tornejos aquest any. Jamie Murray i Neal Skupski van vendre molt cara la seva pell, però van acusar la pressió en dos trepidants 'tie-breaks'. En el segon, la dupla espanyola va salvar quatre pilotes de set per citar-se amb el Canadà aquest diumenge (16.00).