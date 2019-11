Els futurs ministres de Podem negocien amb l'actual Govern central

Si bé la consigna de PSOE i Unides Podem en el futur Govern de coalició progressista és evitar filtracions, s'ha conegut que els futurs ministres de la formació morada ja negocien amb l'actual executiu de Pedro Sánchez.









Segons les previsions, hi haurà tres ministeris per a Unides Podem, que ja haurien començat a conversar amb els actuals ministres per conèixer el dia a dia de les seves respectives carteres.





També es coneix que Carmen Calvo estaria apartada de la Vicepresidència, i que Pablo Iglesias seria vicepresident.





Sánchez i Iglesias porten les converses cara a cara des de la discreció, com van fer en la negociació dels Pressupostos, que es van caracteritzar per ser els més socials de la història d'Espanya.





En aquesta mateixa línia, la ministra d'Economia, Nadia Calviño, i la número dos d'Unides Podem, Irene Montero, haurien mantingut contactes per tal de donar forma a el futur Govern, per perfilar els pressupostos de 2020 tenint en compte les exigències de Brussel·les.





Alberto Garzón i Yolanda Díaz, d'Izquierda Unida, els noms també han sonat en les travesses com a futurs ministres o bé amb càrrecs importants en el Govern, són a la diana de les negociacions.